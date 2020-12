FOTO/ Ceban declară că Primăria nu va recepționa lucrările de aplicare a marcajului pe strada Albișoara: „Am rămas dezamăgit”

Edilul Capitalei, Ion Ceban, susține că Primăria nu va recepționa lucrările de aplicare a marcajului rutier de pe strada Albișoara, pe motiv că acestea sunt de proastă calitate. Anunțul primarului vine după ce, anterior, municipalitatea a anunțat că, în premieră, pe strada nou reabilitată, suprafața rutieră este marcată cu vopsea termoplastică.

„Lucrările de aplicare a marcajului rutier pe strada Albișoara nu vor fi recepționate de către Primăria Chișinău, în contextul în care calitatea acestora lasă de dorit. Am inspectat astăzi strada și am rămas dezamăgit. Pe unele porțiuni de drum marcajul s-a șters, mai ales la unele treceri pietonale, deși am fost asigurat de către compania care a efectuat lucrările, că acesta va fi de calitate. Garanția lucrărilor este de un an de zile. Vom cere remedierea lucrărilor pe porțiunile problematice sau, agentul economic va aplica alt marcaj rutier în primăvara anului 2021”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook.