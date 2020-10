VIDEO/ Chișinău, „șantier electoral” cu firme penale și 100 de milioane din bugetul statului

Două companii vizate anterior într-un dosar penal și gestionate din umbră de un singur beneficiar, condamnat ulterior pentru fraudarea licitațiilor, au ajuns să fie implicate în realizarea unor lucrări de milioane pentru capitală. Una dintre ele a câștigat un contract de 16 milioane de lei pentru amenajarea unui parc, iar alta, deși figurează în lista agenților economici care au interdicție de a participa la licitații publice, repară trotuarele din centrul Chișinăului, după ce a fost subcontractată de către agentul economic care a câștigat contractul de aproape 23 de milioane de lei, semnat cu Administrația de Stat a Drumurilor.

Pe lângă aceste contracte, în prezent în municipiul Chișinău sunt executate lucrări de reparație care depășesc suma de 200 de milioane de lei. Primarul general Ion Ceban afișează continuu imagini de pe șantierele de lucru, anunțând despre progresul lucrărilor, multe dintre care sunt programate pentru a fi finisate în luna octombrie, chiar înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. În premieră pentru capitală, jumătate din banii pentru lucrări sunt alocați din bugetul de stat, „la inițiativa președintelui Igor Dodon”. Expertul Ion Tăbârță susține că, prin alocarea de către Guvern a 100 de milioane pentru proiectele din Chișinău, nu s-a făcut altceva decât a implica Primăria „într-o campanie electorală pentru Igor Dodon”.

Acum trei ani, procurorii anticorupție anunțau că mai multe persoane, inclusiv primari și reprezentanți ai unor agenți economici, erau reținute, fiind suspectate că ar fi acționat conform unui plan infracțional, urmărind scopul obținerii asistenței financiare de la Fondul Ecologic pentru implementarea unor proiecte locale. Procurorii afirmau că au documentat mai multe licitații publice privind construcția sistemelor de canalizare şi a stațiilor de epurare în mai multe localități, în urma cărora au câștigat companiile gestionate din umbră de un singur beneficiar, Alexei Voloșciuc. În dosar figurau mai multe companii gestionate sau afiliate familiei Voloșciuc: „Barzine-Cons”, „Regal-Rent”, „Valenscor-Design”, „Santeh-Trans” sau „Levprocons” SRL. Voloșciuc și soția sa, Galina Voloșciuc, fina de cununie a acestora, Elena Ciornei, dar și alte două persoane, Eduard Frătescu și Evghenii Casco, care participau la licitații „la rugămintea lui Alexei Voloșciuc”, au pledat vinovați în fața instanței, recunoscând că au participat la fraudarea sau tentativa de fraudare a concursurilor de achiziții publice.

Instanța de fond a constatat vinovăția celor judecați, dar, în final, le-a aplicat pedepse non-privative de libertate. Alexei Voloșciuc, angajat atunci la „Levprocons”, a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de doi ani și jumătate. Totodată, Voloșciuc trebuia să achite statului o amendă de 290 de mii de lei, fiind privat de dreptul de a ocupa funcții de administrare a întreprinderilor publice sau private pe un termen de 3 ani și jumătate. Soția acestuia a fost pedepsită cu o amendă de 55 de mii de lei, iar fina lor, Elena Ciornei – cu 53 de mii de lei amendă. Sentința a fost însă cu drept de atac, iar dosarul se află acum pe masa magistraților Curții de Apel (CA) Chișinău, neavând încă o finalitate.

Concomitent cu dosarul licitațiilor aranjate, Alexei Voloșciuc și Elena Ciornei figurau și în alt dosar penal, pentru fals în declarații. Alexei Voloșciuc era învinuit că, în calitate de gestionar al „Barzine-Cons” SRL, pentru a corespunde cerințelor licitației organizate în septembrie 2014 de către Primăria Tohatin (mun. Chișinău) privind efectuarea lucrărilor împotriva alunecărilor de teren, în sumă de 16,8 milioane de lei, prin intermediul finei sale, Elena Ciornei, administratoare a „Barzine-Cons”, a prezentat în adresa Primăriei Tohatin acte despre personalul angajat și despre dotările tehnice ale companiei. În aceste acte era indicat că „Barzine-Cons” avea 46 de angajați și 21 de utilaje și echipamente tehnice necesare executării lucrărilor. În urma verificărilor, s-a constatat că firma avea doar un angajat, neavând în proprietate nicio unitate de transport.

„Barzine-Cons” ulterior a fost desemnată câștigătoare a licitației, însă neavând utilaj, echipament tehnic, dar nici personalul necesar, reprezentanții companiei au semnat un contract de subantrepriză cu o altă companie, privind executarea lucrărilor.

Pe marginea acestui caz, în 2019, instanța a recunoscut-o vinovată de fals în declarații pe fina lui Voloșciuc, dar aceasta a fost eliberată de răspundere penală din motivul expirării termenului de prescripție. Prin aceeași sentință, Alexei Voloșciuc a fost achitat pe motiv că „nu s-a constatat existența faptei infracțiunii”. Procurorul ulterior a depus apel și a solicitat recunoașterea lui Voloșciuc ca fiind vinovat. Apel a depus și avocatul Elenei Ciornei, care a precizat că, în privința clientei sale, nu s-a constatat existența faptei infracțiunii. Magistrații de la CA Chișinău au respins apelurile ca fiind nefondate. Nemulțumiți de decizie, procurorul și avocatul s-au adresat la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), iar în ianuarie 2020, magistrații au admis recursurile, au casat decizia CA Chișinău și au trimis cauza la rejudecare.

În pofida acestui dosar, companiile vizate au continuat să câștige contracte de milioane cu statul. De exemplu, în noiembrie 2019, ZdG a scris că „Barzine-Cons” reușea să semneze contractul de construcție a Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) de stat Palanca, un proiect cu o valoare totală de 7,1 milioane de dolari. Din valoarea totală a proiectului, în conturile deținute de „Barzine-Cons” SRL au revenit 2,77 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 48 de milioane de lei. „Barzine-Cons” este fondată și administrată de Elena Ciornei, fina de cununie a lui Alexei Voloșciuc cel care, de facto, a și gestionat compania.

În iunie 2019, „Barzine-Cons” a câștigat un contract de 4,5 milioane de lei pentru reparația și amenajarea Parcului „Alunelul”. Un an mai târziu, aceeași companie câștigă un nou contract, de această dată în sumă de 16,7 milioane de lei, pentru cea de-a doua etapă a amenajării Parcului „Alunelul”. La licitația organizată de Pretura Buiucani au participat trei companii, iar oferta unuia dintre participanții la licitație, „Magda SRL”, care anterior s-a ocupat de reparația elementelor de bază din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”, a fost respinsă de Pretură, chiar dacă avea un preț mai mic decât oferta câștigătoare, inclusiv un termen de garanție mai mare cu două luni decât cel al „Barzine-Cons”.

Astfel, reprezentanții „Magda SRL” au contestat decizia privind atribuirea contractului, precizând că argumentele invocate de către autoritatea contractantă pentru refuzul ofertei sunt ambigue, imprecise și superficiale și „nu corespund realității”. Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a respins însă contestația, ca fiind neîntemeiată.

Cu referire la contestația depusă, pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, susține că oferta „Magda SRL” a fost respinsă în baza mai multor motive: „Compania nu avea experiență, or una dintre condiții era existența experienței similare. Totodată, prețurile propuse de „Magda” erau contrare prevederilor legale și erau mult mai diminuate decât este admisibil în legislație”.

Întrebat cum se face că o firmă cu trecut penal câștigă licitații cu Pretura Buiucani, Vadim Brînzaniuc a menționat că „Barzine-Cons” nu are nicio interdicție de a încheia contracte cu statul.

„Compania a prezentat în cadrul licitației că nu este lipsită în careva drepturi. Din câte cunosc și am citit după desfășurarea licitației, nemijlocit, „Barzine-Cons” nu a fost implicată în lista agenților economici la care se face trimitere. Aceasta era printre puținele companii care, la momentul licitației, avea recomandare din partea instituțiilor internaționale. Noi operăm cu acte. În situația în care compania nu are anumite interdicții, deja cine gestionează și cum, este numele companiei, dar Voloșciuc nu mai este”, declară Vadim Brînzaniuc.

Etapa a doua pentru reconstrucția Parcului „Alunelul”, care are loc în prezent, se referă la reconstrucția scenei, construcția unui havuz pietonal, amenajarea spațiilor verzi, instalarea sistemului de irigare, a iluminatul public etc. Potrivit unui panou instalat la intrarea în parc, finalizarea lucrărilor este programată pentru 15 octombrie curent, iar proiectul este finanțat de Primăria sectorului 6 a municipiului București, care oferă 846 de mii de euro pentru realizarea lucrărilor.

Elena Ciornei, fina lui Alexei Voloșciuc, cercetată pentru fals în declarații și vizată în dosarul privind trucarea licitațiilor, spune că a reușit să câștige contractele de amenajare ale Parcului „Alunelul”, îndeplinind toate condițiile impuse de către organizatorul tenderului.

„Licitația se câștigă dacă întrunim documentația standard din caietul de sarcini. Plus la asta, au fost cerințe să avem bani în cont pentru a începe lucrările, mai erau și alte specificații pentru havuz și noi am întrunit complet condițiile”, declară Elena Ciornei, administratoare a „Barzine-Cons”, care mai precizează că nașul său nu are niciun rol în cadrul companiei pe care o administrează.