Festivalul Pădurilor 2025: participarea gratuită și „donația” de 100 de lei

A doua ediție a Festivalului Pădurilor va avea loc pe 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița. Accesul este gratuit, însă organizatorii oferă, printr-o platformă de bilete, „o opțiune specială: «Cumpără un bilet de 100 de lei, iar acesta va fi transformat într-un copac»”.

Potrivit Ministerului Mediului, programul din acest an va fi „extrem de variat și deschis tuturor celor interesați să descopere și să participe la activități legate de natură și protecția mediului”. Organizatorii promit expoziții interactive, activități și ateliere ghidate, jocuri și distracții, iarmaroc cu produse ecologice, dezbateri și discuții cu specialiști din domeniu și un program muzical.

Pe lângă activitățile din program, având în vedere peisajul deosebit de frumos al locației, vor fi amenajate spații pentru relaxare, unde participanții se vor putea retrage și bucura de liniște și atmosferă, punctează Ministerul Mediului.

„Participarea la festival este gratuită, însă cei care doresc vor putea susține o inițiativă de plantare prin procurarea unor bilete speciale”, a declarat Ministerul Mediului. Inițiativa privind introducerea acestor bilete speciale aparține Ecopresa.

Potrivit unei platforme de bilete, costul „opțiunii speciale” este de 100 de lei: „Nu este un bilet de intrare, ci o donație transformată direct în copaci plantați”.

Transportul public organizat pentru festival, tur-retur, Chișinău–Condrița, va fi asigurat pe toată durata evenimentului.

Festivalul Pădurilor este organizat cu suportul Sloveniei, în parteneriat cu Asociația Jurnaliștilor de Mediu/ Ecopresa, EcoLocal și organizații de mediu din Republica Moldova, cu Aparatul Președintelui Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne și Lafarge Moldova.

Evenimentul face parte din Programul Național de Împădurire, sub egida președintei R. Moldova, Maia Sandu. Lansat în 2023, programul își propune reîmpădurirea a aproximativ 145 de mii de hectare în decurs de 10 ani, prin implicarea instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, comunităților locale și a cetățenilor din întreaga țară.