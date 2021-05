Expertă în epidemiologie, despre imunizarea împotriva COVID-19: „Toate vaccinurile disponibile în R. Moldova sunt eficiente și previn îmbolnăvirea cu noul virus”

Vaccinarea împotriva COVID-19 a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte în țara noastră, precum și la nivel mondial, din cauza numărului mare de infectări și decese provocate de noul virus. Șefa Departamentului Epidemiologie a USMF „Nicolae Testemițeanu”, Angela Paraschiv, ne-a acordat un interviu, în cadrul căruia ne-a răspuns la multe întrebări legate de tipurile de vaccinuri disponibile în Republica Moldova, eficiența acestora, reacțiile adverse și condițiile de administrare. Potrivit expertei, astăzi, vaccinarea e unica soluție pentru a salva cât mai multe vieți și pentru a pune capăt pandemiei.

— Ce vaccinuri împotriva COVID-19 sunt disponibile în R. Moldova?

— În acest moment, vaccinurile împotriva COVID-19 sunt unele dintre cele mai solicitate produse la nivel global. În acest context, tot mai multe companii farmaceutice au început să producă vaccinul, astfel încât să fie acoperită cererea pe piață. În prezent, sunt disponibile 5 tipuri de vaccin împotriva COVID-19: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Sputnik-V și CoronaVac.

— Toate vaccinurile împotriva COVID-19 sunt sigure și eficiente?

— Toate vaccinurile împotriva COVID-19 care au fost aprobate spre utilizare în Moldova sunt sigure și eficiente pentru a preveni îmbolnăvirea cu noul virus, prevenind formele grave de COVID-19, spitalizarea și decesul cauzat de noul virus. Totodată, vaccinurile oferă protecție și împotriva noilor tulpini de COVID-19, precum cea britanică sau braziliană. Asta pentru că aceste vaccinuri creează un răspuns imun larg.

AstraZeneca e un vaccin aprobat de OMS și Agenția Europeană pentru Medicamente. Acesta se administrează persoanelor cu vârsta de cel puțin 18 ani, în două doze, la un interval de patru și 12 săptămâni. În urma realizării studiilor clinice, vaccinul AstraZeneca a demonstrat o eficacitate de 82% împotriva tuturor formelor de boală și 100 % împotriva formelor grave și a deceselor.

Pfizer este un vaccin aprobat de OMS și Agenția Europeană pentru Medicamente Acesta fost aprobat în mai multe state, precum SUA, țările UE, Canada, Marea Britanie. Se administrează persoanelor cu vârsta de cel puțin 16 ani, în două doze, la un interval de trei săptămâni. În urma studiilor clinice, s-a demonstrat o eficacitate de 95% în prevenirea COVID-19, începând cu ziua a șaptea după administrarea dozei a doua.

Sinopharm e un vaccin inactivat, produs de Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, filială a China National Biotec Group (CNBG). Se administrează în două doze, la un interval de trei săptămâni, pentru persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani. Potrivit studiilor clinice, a fost raportată o eficacitate de 79,3%. Vaccinul e aprobat în 20 de țări și, recent, OMS l-a introdus în Lista de utilizare în cazuri de urgențe (EUL), aprobând utilizarea acestuia la nivel mondial.

Sputnik-V e un vaccin produs la Moscova și se administrează în două doze, la un interval de 28 de zile, persoanelor cu o vârstă de peste 18 ani. Vaccinul e sigur și eficient, aprobat în 62 de țări, inclusiv în R. Moldova. S-a demonstrat o eficiență de 91,6% împotriva COVID-19 și o eficiență de 100% împotriva formelor severe de COVID-19.

CoronaVac e un vaccin dezvoltat de compania farmaceutică Sinovac Biotech din China. Acesta se administrează în două etape la o distanță de 28 de zile. Vaccinul a fost aprobat în 22 de țări și a demonstrat o eficacitate de 83,70% în cazul prevenirii COVID-19 și 100% pentru prevenirea spitalizării, complicațiilor și decesului cauzat de COVID-19.

— Vaccinul împotriva COVID-19 este gratuit?

— Da, vaccinul este oferit gratuit tuturor celor care doresc să se imunizeze împotriva COVID-19.

— E necesar un control medical înainte de vaccinare?

— Persoanele sănătoase nu au nevoie de un examen medical detaliat înainte de vaccinare. Se recomandă consultarea medicului de familie doar dacă aţi avut, anterior, o reacţie alergică severă sau probleme de respirație după orice alt vaccin injectabil, dacă aveți un sistem imunitar slăbit din cauza unei boli sau din cauza unui tratament, sunteți însărcinată sau alăptați, aveți febră sau o acutizare a maladiilor preexistente.

— Unde și cui ne adresăm dacă dorim să ne vaccinăm ?

— Dacă doriți să vă vaccinați, atunci vă adresați ori medicului de familie, ori vă programați online pe platforma: vaccinare.gov.md și vă prezentați la vaccinare conform programării prealabile. Pentru orice informație privind disponibilitatea vaccinurilor, etapele de vaccinare și punctele de vaccinare existente, accesați platforma națională de informare pentru vaccinarea împotriva COVID- 19: www.vaccinare.govHYPERLINK „http://www.vaccinare.gov.md/”.HYPERLINK „http://www.vaccinare.gov.md/”md

— Mai este necesar să respectăm măsurile de protecție, cum ar fi purtarea măștii, păstrarea distanței sociale, dacă ne vaccinăm ?

— Vaccinarea reprezintă cea mai sigură și rapidă metodă de protecție și de stopare a răspândirii virusului COVID-19. Totuși, după vaccinare, trebuie să purtăm masca de protecție, să păstrăm distanța fizică și să respectăm regulile de igienă a mâinilor. Asta pentru că protecția împotriva COVID-19 începe peste șapte zile de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin.

— Cât timp după vaccinare vom fi protejați împotriva infecției de COVID-19? Va mai exista riscul de deces sau infectarea cu o formă severă?

— Durata perioadei de protecție oferită de vaccinurile împotriva COVID-19 încă nu poate fi estimată. În prezent, se află în curs de evaluare. Studiile clinice arată însă că nivelul de anticorpi măsurat la persoanele vaccinate e mai ridicat decât în cazul celor care s-au infectat. Totodată, s-a confirmat că protecția oferită de vaccin este lipsită de riscurile asociate dezvoltării bolii. Potrivit studiilor și informațiilor actualizate, vaccinurile împotriva COVID-19, aprobate pentru administrare, au un nivel de protecție de 65 – 90%. Toate vaccinurile administrate protejează 100% împotriva formelor grave ale infecției și elimină riscul de deces.

— Care sunt reacțiile adverse după vaccinare și cui îi cerem ajutorul?

— Orice vaccin sau medicament administrat poate oferi reacții adverse, care sunt reacții normale ale organismului. Aceste reacții sunt de scurtă durată și nu apar la toate persoanele. De cele mai multe ori, sunt întâlnite reacții ușoare sau moderate, care dispar peste o zi sau două zile de la vaccinare. E vorba de febră, frisoane, dureri musculare și articulare, durere în locul injectării, cefalee.

Dacă aveți parte de reacții adverse post-vaccinare împotriva COVID-19, trebuie să vă adresați medicului de familie pentru a vă monitoriza efectele adverse și a vă oferi ajutorul necesar.

— Suntem protejați dacă luăm doar o doză de vaccin?

— Nu. Vaccinurile care conțin ARN necesită administrarea a două doze pentru a oferi un nivel de protecție mai eficient. Mai exact, e vorba de o cantitate suficientă de anticorpi pentru a ne proteja de infectare și de formele grave ale infecției COVID – 19. Prin urmare, o doză de vaccin nu e suficientă pentru a ne proteja împotriva virusului COVID-19.

Sursa: MSMPS