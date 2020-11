Două tipuri de teste rapide pentru depistarea COVID-19, întregistrate în R. Moldova: rezultatele pot fi obținute în 30 de minute

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), în calitate de regulator al pieței farmaceutice și dispozitivelor medicale, a înregistrat luni, 9 noiembrie, mai multe tipuri de teste rapide pe bază de antigen, pentru depistarea infecției cu coronavirus de tip nou.

Responsabilii din cadrul Agenției Medicamentului menționează că detecția rapidă a infecției cu SARS-COV-2 are o importanță deosebită în gestionarea pandemiei cu COVID-19, astfel că AMDM a înregistrat două tipuri de teste rapide pentru depistarea antigenelor SARS-COV-2 produse de companiile CTK Biotech, INC. și Lumiquick Diagnostics, INC. din Statele Unite ale Americi.

Utilizarea testelor rapide de depistare a antigenelor permite identificarea timpurie și cu o precizie de aproximativ 100% a prezenței virusului în organism. Rezultatele sunt obținute în 15-30 de minute fără a fi necesară utilizarea unui laborator specializat. Metoda dată este cu succes utilizată în screeningul infecției cu SARS-COV-2.

„Tehnologiile de diagnostic au un rol decisiv în combaterea și controlul răspândirii pandemiei cu COVID-19. Anume din această cauză, prioritatea Agenției alături de alte autorități implicate, este să sporească capacitatea de testare a Republicii Moldova, dar și să identifice testele care furnizează un grad cât mai înalt de precizie, în conformitate cu standardele internaționale stabilite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Autoritatea Americană a Medicamentului (FDA) ” a declarat Eremei Priseajniuc, Director General AMDM.

De la debutul pandemiei de COVID-19 în R. Moldova, în total, s-au înregistrat 82 346 cazuri. 1983 de persoane au decedat din cauza infecției cu noul coronavirus.