DOC/ Înregistrarea căsătoriei, de la 260 lei la zero lei. De pe 1 noiembrie, mai multe servicii ale ASP se vor ieftini

Mai multe servicii ale Agenției Servicii Publice (ASP) se vor ieftini, începând cu 1 noiembrie curent. Ieftinirile au fost aprobate în cadrul ședinței de Guvern miercuri, 6 octombrie, la inițiativa Agenției Servicii Publice (ASP), în urma unei analize a costurilor și resurselor disponibile.

În lista de servicii pentru care tarifele vor scădea, sunt: înregistrarea căsătoriei, de la 260 de lei la zero lei; înregistrarea divorțului, de la 300 de lei la 210 lei; schimbarea numelui sau prenumelui – de la 290 la 230 lei; modificarea sau corectarea unui act de stare civilă – de la 140 la 50 de lei; declararea pierderii actului de identitate – de la 50 la zero lei; identificarea automobilului în cazul primei înmatriculări în R. Moldova – de la 600 de lei la 400 de lei; eliberarea plăcilor de înmatriculare pentru automobile – de la 550 la 480 de lei; eliberarea unei plăci de înmatriculare (pentru remorci, transport moto) – de la 350 la 270 de lei; înregistrarea unui teren – de la 320 la 240 de lei; înregistrarea unui teren cu construcție sau destinație locativă – de la 340 de lei la 280 de lei, precum și alte servicii.

„Avem vești foarte bune. Am reușit să găsim resurse și să ieftinim câteva servicii de la ASP. Înregistrarea căsătoriei va fi gratuită. Am eliminat taxa de 50 pentru pierderea actului de identitate. Au fost ieftinite serviciile pentru înmatricularea a automobilelor. S-au ieftinit și serviciile din domeniul cadastral. Se aplică reducere de 50% pentru zonele rurale în domeniul serviciilor cadastrale. Am îmbunătățit portalul ASP, e mai prietenos”, a declarat prim-ministra, Natalia Gavrilița, în cadrul unui briefing de presă, după ședința Guvernului.