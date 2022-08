DOC Averea cu care Veronica Dragalin a preluat portofoliul de șefă a Procuraturii Anticorupție: în SUA, în calitate de procuroră, a ridicat un salariu de 10 mii de dolari pe lună

Fonduri de investiții de mii de dolari și salariu anual de 122 010 de dolari. Este averea cu care Veronica Dragalin a preluat la 1 august curent mandatul de șefă a Procuraturii Anticorupție.

În declarația de avere și interese personale depusă la numirea în noua funcție, Veronica Dragalin, șefă PA, a indicat că în calitate de procuroră în Departamentul de Justiție SUA a ridicat un salariu anuat de 122 de mii de dolari, mai exact 10 mii de dolari lunar.

Tot în declarația de avere, Dragalin indică că deține mai multe fonduri de investiții și conturi curente în valoare totală de 381 de mii de dolari. Astfel, în anul 2021, șefa PA a obținut câștiguri de acțiuni în valoare de circa 27 de mii de dolari.

În document, noua șefă procuroră a PA nu a indicat că ar deține vreun bun imobil sau mobil.

Declarația integrală:

Publicitate

Publicitate

Veronica Dragalin a depus vineri, 5 august, jurământul de învestire în funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

Procurora-șefă și-a început activitatea luni, 1 august.

În scrisoare de motivare pe care a expediat-o membrilor comisie de concurs, Veronica Dragalin e a menționat că „candidează la această poziție, care pentru mine este o șansă de a mă reîntoarce în Moldova și a aduce o contribuție semnificativă, convinsă că eforturile mele în calitate de Șef al Procuraturii Anticorupție ar putea avea cu adevărat un impact pozitiv. Există atât de mult avânt în acest moment, un val puternic împotriva corupției, împotriva modului în care au funcționat lucrurile de prea mult timp, atât în țară cât și în această instituție. Știu că drumul nu va fi ușor, dar ași vrea să contribui la o schimbare fundamentală și necesară în combaterea corupției”.

Luni, 1 august, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a anunțat că împreună cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, au participat la evenimentul de prezentare a Veronica Dragalin.

„Împreună cu doamna Președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, am participat în această dimineață la prezentarea șefei Procuraturii Anticorupție, doamna Veronica Drăgălin, care de astăzi își începe activitatea. (…) I-am urat succes doamnei Drăgălin și am asigurat-o că are tot sprijinul din partea Ministerului Justiției, care este gata să pună umărul la realizarea obiectivelor pe care și le-a propus. Suntem deschiși să promovăm toate modificările legislative care sunt necesare pentru eficientizarea activității organelor procuraturii”, a scris Sergiu Litvinenco pe Facebook.

Marți, 7 iunie, Veronica Dragalin a trecut etapa de preselecție în cadrul concursului pentru funcția de procuror-șef al PA. O decizie în acest sens a fost adoptată de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Veronica Dragalin a obținut cel mai mare punctaj la proba interviului – 72,15 puncte.

Veronica Dragalin este fiica Elenei Dragalin, fondatoarea organizației Moldova AID, precum și a organizației Moldovan-American Convention. Familia Dragalin este stabilită în SUA. Potrivit datelor publicate pe site-ul Universității din California de Sud, Veronica Dragalin a fost procuroră adjunctă a Statelor Unite ale Americii în secția de corupție publică și drepturi civile din biroul procurorului american din districtul central al Californiei.

Conform CV-ului său, în 2019, Veronica Dragalin a obținut Premiul „Cazul Anului” din partea Biroului Alcool, Tutun, Arme și Explozibili (ATF). În anul 2020, ea a obținut Premiul Directorului FBI.

Publicitate