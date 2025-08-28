Doar circa 5,6% dintre secțiile de votare din R. Moldova sunt accesibile persoanelor cu dizabilități

Doar 112 secții, adică circa 5,6%, din numărul total de 1974 din secțiile de votare din R. Moldova, sunt accesibile. Acestea sunt rezultatele evaluării naționale a accesibilității secțiilor de votare realizate în anul 2025 de Alianța INFONET.

În baza rezultatele acestei evaluări, Alianța INFONET, cu sprijinul PNUD Moldova, Norvegiei, Suediei, Canadei și Danemarcei, va demara construcția a 24 de rampe de acces la secțiile de votare în perioada următoare, conform unui comunicat de presă.

Evaluarea arată că 567 de secții, sau 28,72%, sunt parțial accesibile, iar 1295, adică 65,6%, rămân inaccesibile. Constatările confirmă că, deși s-au făcut „progrese importante” în ultimii ani, accesibilitatea secțiilor de votare rămâne un domeniu în care sunt necesare „acțiuni urgente și consistente”, conform Comisiei Electorale Centrale, la solicitarea căreia a fost făcută evaluarea.

„Asigurarea unui proces electoral incluziv rămâne o prioritate pentru Comisia Electorală Centrală. Atunci când vorbim despre alegeri, ne referim nu doar la votul liber și secret, ci și la asigurarea unui tratament egal pentru toți alegătorii. Trebuie să aducem în atenția publică faptul că secțiile de votare sunt amplasate în sedii aflate în proprietate publică, iar acest raport de audit trebuie să fie un semnal pentru toți actorii implicați în stabilirea acestor sedii. Evaluarea nu reprezintă pentru noi un simplu instrument statistic, ci un indicator de la care pornim în elaborarea strategiilor noastre, în calitate de autoritate electorală principală a Republicii Moldova”, a menționat Dana Munteanu, secretara Comisiei Electorale Centrale.

În anul 2022, au fost evaluate 2017 secții de votare, dintre care doar 18 sau 0,89% erau complet accesibile, 551 sau 27% parțial accesibile și aproximativ 72% inaccesibile. Astfel, datele din 2025 arată o creștere de peste șase ori a numărului secțiilor complet accesibile, de la 18 la 112. În același timp, procentul secțiilor inaccesibile s-a redus de la circa 72% la 65%, iar cel al secțiilor parțial accesibile a rămas constant, 27% în 2022, față de 29% în 2025.

„Persoanele cu dizabilități își doresc o viață independentă, iar accesibilitatea infrastructurală este esențială pentru exercitarea drepturilor fundamentale. În Republica Moldova trăiesc circa 161 de mii de persoane cu dizabilități, dintre care peste 150 de mii sunt alegători. De aceea, rezultatele auditului secțiilor de votare evidențiază barierele existente și contribuie la asigurarea condițiilor egale de participare în procesul electoral. Respectarea acestui drept nu este doar o obligație legală, ci și o precondiție a unei societăți democratice și incluzive”, a spus Victor Koroli, directorul executiv al Alianței INFONET.

Auditarea accesibilității secțiilor de votare a început în 2019, iar în perioada ianuarie-aprilie 2022 a fost finalizată o primă etapă.