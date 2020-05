DIN CARANTINĂ: Ce ne lipsește în izolare? Ce vom face când vom fi liberi?

La sfârșitul lunii aprilie, autoritățile de la Chișinău au anunțat relaxarea treptată a măsurilor impuse de carantină. Inițial au fost permise ieșirile în spațiile publice – păduri și parcuri, iar ulterior a fost reluată activitatea unităților comerciale cu amănuntul. Chiar și după expirarea stării de urgențe, pe 15 mai, cetățenii R. Moldova nu vor putea circula liber, având aceleași activități ca până la pandemie.

Aceștia vor avea de respectat o serie de măsuri restrictive pentru a evita infectarea cu virusul COVID-19. În ultima ediție a rubricii DIN CARANTINĂ aflați de la antreprenoarea Stela Moldovanu și meșterul popular Vasili Gonceari cum au depășit situația de criză și ce planuri de viitor au.

Totul va fi bine!

Prima zi de lucru a Stelei Moldovanu pe timp de pandemie Fotografie din arhiva proprie

Instituirea stării de urgență a fost o provocare pentru Stela Moldovanu. A fost nevoită să pună lacăt la ușa celor două saloane de artă pe care le deține în Chișinău. Însă nu s-a dat bătută. După câteva zile de stat acasă și-a spus „Totul va fi bine!” și a descuiat o altă ușă – un magazin online. „Deoarece am început să vindem online, a trebuit să creez postări care să atragă atenția și să facă clienții să vrea să cumpere produsele noastre care acum nu sunt de primă necesitate. Am fost nevoiți să ne ajustăm ca să nu pierdem clienții și să acoperim cel puțin o parte din cheltuielile pe care le aveam. Am muncit mai mult decât de obicei. Noi avem o afacere care foarte repede poate să se ducă la fund, dacă nu o promovezi zilnic. E nevoie de multă creativitate și efort ca să rămânem valabili”, spune Stela Moldovanu, directoarea Art-salonului „MolDeco”.

A trebuit să conviețuim și să respectăm programul unul altuia

În fiecare zi de pandemie, Stela Moldovanu a încercat să vadă părțile bune ale monedei, chiar dacă a fost nevoită să schimbe anumite obiceiuri sau să renunțe la anumite lucruri. „A fost o perioadă în care am descoperit plăcerea gătitului, întrucât până acum eu o făceam din necesitate. Am gătit mai des și am descoperit că însuși procesul gătitului poate fi o plăcere. Chiar îi mulțumesc carantinei pentru aceasta. Am descoperit producători locali cu produse foarte gustoase, livrare rapidă și comunicare foarte plăcută. Până acum totul se întâmpla din inerție, dar acum a trebuit să depun un efort ca să fie și captivant. Fiindcă suntem o familie numeroasă, a fost vesel și gălăgios în casă. Dacă până acum fiecare avea programul său, acum a trebuit să conviețuim și să respectăm programul unul altuia. Am avut noroc că fiecare dintre copii are câte un dispozitiv și au avut posibilitatea să își pregătească temele pentru acasă. M-am gândit deseori cum se descurcă familiile care au un singur calculator, iar lecțiile online trebuie să fie frecventate de mai mulți copii”, adaugă Stela.

Pe 4 mai, pentru prima dată în ultimele luni Stela a îmbrăcat fusta și și-a pus părul pe bigudiuri ca să-și întâlnească clienții. Familia Moldovanu a descuiat ușa celor două saloane de rame: „A fost o decizie grea fiindcă încă nu știm care este situația reală privind acest virus. A fost greu să înțelegem că trebuie să lucrăm în mod obișnuit, însă să respectăm regula de a purta mască și mănuși. După două luni de stat în casă, nu este ușor să revii. Urmează să luăm decizii cu privire la activitatea noastră, unele dureroase. Multe vor fi reorganizate și regândite. Vom fi nevoiți să renunțăm la unele lucruri care erau plăcute pentru noi și să ne orientam spre ceea ce este util. Nu o să ne schimbăm genul de activitate și nu vom fi oportuniști. Vom rămâne pe domeniul nostru și îl vom facem util și credibil”.

Sătenii au resurse locale și probleme locale

Familia Gonciari

La 75 km de Chișinău, ritmul vieții a fost mai puțin afectat de restricțiile impuse de autorități ca răspuns la pandemia COVID-19. Locuitorii satului Hoginești din raionul Călărași au continuat să meargă cu sapa pe umăr la deal ca să-și prelucreze pământurile aflate la câțiva kilometri de casă. „Am observat ca oamenii din sat au avut cel mai puțin de suferit, fiindcă activitățile la majoritatea dintre ei sunt locale. Au fost limitați doar câțiva agenți economici care lucrează la nivel național sau internațional. Lumea a fost fericită că nu a avut ce pierde. Moral însă toți au fost afectați. Bătrânii se tem pentru sănătatea lor, iar tinerii au emoții pentru copii și părinți”, spune Vasili Gonciari, meșterul popular în arta olăritului. La începutul pandemiei, meșterul s-a descurajat, căci a fost nevoit să sisteze activitatea complexului de olărit care îi poartă numele, ulterior însă a văzut partea pozitivă a izolării. A petrecut mai mult timp cu cei doi copii, a confecționat articole din ceramică și a trebăluit pe lângă gospodărie: „Eu credeam că îmi cunosc copiii, dar fiind împreună 24 de ore timp de două luni, am descoperit cu plăcere lucruri care ar fi putut să treacă pe lângă noi. Am încercat să înțeleg cum gândește generația tânără și care este viziunea lor despre viitor. Fiica are o mentalitate nouă și eu i-am cerut părerea în procesul de lucru în atelier”.

Am produse, dar nu am cumpărători

Întrucât în această perioadă nu a organizat excursii sau lecții de olărit pentru copii, Vasili Gonciari a cosit mai rar iarba din curtea complexului și s-a bărbierit la necesitate. Alteori, atunci când veneau turiști în vizită, în special copii, acesta se pregătea minuțios. Punea accent pe aspectul său fizic și pe amenajarea anturajului. Acum însă s-a focusat pe pregătirea lutului și producerea oalelor. Are produse, însă nu are cumpărători. „Nu cred că vor fi mari schimbări după relaxarea restricțiilor. Da, ar fi bine să fie reluate evenimentele publice ca să facem un ban, dar va exista riscul de a răspândi virusul. Și apoi, nici nu cred că lumea se va porni în vizită. Cumpăratul veselei nu este o primă necesitate a oamenilor. Dar trăim cu puținul, strângem cureaua și așteptăm până se vor calma apele. Eu tot timpul am trăit cu planuri mari pentru un an de zile, dar am avut și planuri mici care pot fi realizate. Nu am 100 de victorii, dar am 50 pe timp de pandemie și tot sunt fericit”, spune olarul. Pentru luna august este planificată a zecea ediție a Târgului Internaţional de Olărit „La vatra Olarului Vasile Gonciari”, cel mai mare eveniment al meșterilor populari, iar hogineanul speră că până atunci „se vor limpezi apele”.