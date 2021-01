Cunoscutul jurnalist Efim Josanu s-a stins din viață

Cunoscutul jurnalist, scriitor, militant pentru valorile naţionale Efim Josanu s-a stins din viaţă. Anunțul a fost de către Compania „Teleradio-Moldova”.

„Conducerea Instituţiei Publice Compania „Teleradio-Moldova” exprimă sincere condoleanţe familiei, rudelor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Efim Josanu. Efim Josanu şi-a dedicat întreaga-i viaţă jurnalismului, activitatea sa la Televiziune Naţională fiind una prodigioasă în redobândirea libertăţii de expresie şi formarea unor noi generaţii de jurnalişti. Efim Josanu s-a aflat printre promotorii emisiunii „Mesager” de la Televiziunea Naţională, fiind redactor-şef al Departamentului Actualităţi în anii de renaştere naţională”, transmite TRM.

Efim, nu găsesc cuvintele pe care le meriți…Când am venit la telviziune ai fost unul din colegii care m-au încurajat. Din pasa ta am comentat baschetul la tv, am facut împreuna telemaratoane sportive. Așa s-a întâmplat că am participat și la ultima ta lucrare importantă, documentarul „Eu, Filimon Boghiu…” Discutam despre următorul documentar…Drum lin, Efim!”, este mesajul directorul Studioului „Telefilm-Chișinău”, Mircea Surdu.

În perioada 2009-2012 a fost vicedirector al Televiziunii Naţionale, exercitând şi interimatul funcţiei de director în 2012.

În anul 2004 a publicat volumul „A fi”, care include toate articolele şi interviurile realizate pe parcursul activităţii. A urmat un volum de eseuri, interviuri cu personalităţi basarabene „Cum poţi deveni rege” (2005) şi volumul „Cartea Jocurilor Olimpice” (2008), cu informaţii desfăşurate despre ediţiile Jocurilor Olimpice de până în 2008.

Ultimii ani din viaţă i-a dedicat în exclusivitate jurnalismului din domeniul sportului, pasiunea sa pe durata întregii vieţi, organizând şi desfăşurând campanii de promovare a sportului în localităţile din Republica Moldova.

În ultimul său an din viaţă, Efim Josanu a realizat în cadrul studioului „TeleFilm-Chişinău” documentarul „Eu, Filimon Boghiu”, un film despre realitatea cruntă, soarta unui martir al neamului. A fost un documentar filmat la baştina autorului.

Efim Josanu s-a născut la 20 martie 1947, în satul Ciulucani, judeţul Orhei (azi -Teleneşti).