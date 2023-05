COVID-19 nu mai este o urgență de sănătate globală, anunță OMS

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat vineri, 5 mai, că COVID-19 nu mai este considerată o urgență globală, marcând astfel un sfârșit simbolic al pandemiei devastatoare de coronavirus care a bulversat economiile din întreaga lume și a ucis cel puțin 7 milioane de persoane în întreaga lume, scrie Associated Press.

OMS a declarat că, deși faza de urgență s-a încheiat, virusul nu a dispărut, menționând recentele creșteri ale numărului de cazuri în Asia de Sud-Est și în Orientul Mijlociu. Agenția de sănătate a ONU spune că mii de oameni continuă să moară din cauza virusului în fiecare săptămână.

„Cu mare speranță anunț că COVID-19 nu mai este o urgență de sănătate globală. Acest lucru nu înseamnă că COVID-19 a încetat să mai reprezinte o amenințare globală pentru sănătate”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, adăugând că nu va ezita să convoace experți pentru a reevalua situația dacă COVID-19 va „pune în pericol lumea noastră”.

Tedros a declarat că pandemia a avut o tendință de scădere de mai bine de un an, recunoscând că majoritatea țărilor au revenit deja la viața de dinaintea COVID-19. El a deplâns pierderile pe care COVID-19 le-a provocat comunității globale, spunând că virusul a distrus întreprinderi și a dus milioane de oameni la sărăcie.

