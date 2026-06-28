Corturi anticaniculă, instalate de IGSU în șapte raioane
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că a instalat 14 puncte de reabilitare (corturi) în 7 raioane ale țării, în contextul avertizării meteorologice de caniculă din următoarele zile.
Potrivit unui comunicat de presă, corturile anticaniculă sunt amplasate în municipiul Chișinău, UTA Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia.
Acestea sunt destinate persoanelor care sunt expuse mult timp temperaturilor înalte în perioada caniculară.
„În acest context salvatorii îndemnă oamenii să viziteze punctele de reabilitare în cazul în care se simt expuși temperaturilor ridicate în timpul deplasărilor sau simt deshidratați. La corturi oamenii pot beneficia de apă și se pot ascunde de razele soarelui. Tot aici în situații de risc pentru sănătate pot fi apelate serviciile de urgență pentru suport și acordarea ajutorului. IGSU reiterează că în perioada de vreme caniculară este indicat o expunere cât mai redusă în exterior pentru a evita insolație și șocul termic”, se menționează în comunicat.