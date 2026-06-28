Corturi anticaniculă, instalate de IGSU în șapte raioane

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că a instalat 14 puncte de reabilitare (corturi) în 7 raioane ale țării, în contextul avertizării meteorologice de caniculă din următoarele zile.

Potrivit unui comunicat de presă, corturile anticaniculă sunt amplasate în municipiul Chișinău, UTA Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia.

Acestea sunt destinate persoanelor care sunt expuse mult timp temperaturilor înalte în perioada caniculară.