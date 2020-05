„Conducerea nu a învățat nicio lecție”. Experți în sănătate, despre relaxarea măsurilor anti-COVID-19. Șeful ANSP: „Sunt rezervat la ceea ce ne așteaptă în următoarele zile”

În ultimele 24 de ore, în R. Moldova au confirmate 158 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Astfel, numărul total de infectări confirmate a urcat la 7305. Numărul deceselor a ajuns la 273. Potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale(MSMPS), în ultimele șapte zile, pe teritoriul R. Moldova au fost confirmate în total 965 de cazuri noi.



Cu toate acestea, autoritățile de la Chișinău au decis să fie relaxate măsurile impuse anterior pentru prevenirea răspândirii epidemiei de coronavirus. Printre acestea se numără reluarea activităților de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional, redeschiderea piețelor din Chișinău și Bălți, iar începând cu 15 iunie se vor redeschide și sălile de sport dar și unitățile de alimentație publică.

Deciziile luate de autorități sunt însă criticate de mai mulți experți în sănătate. Aceștia sunt de părere că este încă prea devreme ca unele dintre masuri să fie relaxate acum, mai ales din motiv că în R. Moldova nu se înregistrează o stabilitate referitor la controlul epidemiei. Experții în sănătate mai susțin că, în primul rând, ar fi trebuit să fie pus la punct un plan bine stabilit de ieșire din pandemie, ceea ce la momentul dat – lipsește.

„Conducerea nu a învățat nicio lecție”

Fosta ministră a Sănătății, Muncii și Protecției sociale, Ala Nemerenco, susține că autoritățile de la Chișinău „nu au învățat nicio lecție după ce am intrat în perioada de pandemie”.

„Deocamdată în R. Moldova nu se înregistrează date îmbucurătoare ce ține noul tip de coronavirus. Nu a fost înregistrată o stabilitate. Vedem că atât numărul de cazuri noi, cât și numărul deceselor, sunt în creștere. Autoritățile mereu au avut o scuză când se înregistra o creștere a numărului de cazuri noi. Ei spuneau că R. Moldova a intrat cu mult mai târziu în epidemia locală, decât celelalte state europene. Atunci întrebarea mea este: De ce R. Moldova relaxează măsurile de restricție odată cu statele europene? Majoritatea țărilor, precum Irlanda sau Franța, chiar înregistrează o mare scădere. Din momentul în care R. Moldova nu înregistrează o scădere a numărului de cazuri noi, majoritatea restricțiilor ar trebui sa fie lăsate în vigoare.



Conducerea nu a învațat nicio lecție, iar la ieșirea din epidemie și slăbirea măsurilor, iarăși nu există niciun plan cu recomandări clare pentru fiecare domeniu de activitate economică. Majoritatea țărilor au avut un plan bine stabilit în acest sens. Dacă totuși s-a luat decizia de a redeschide localurile din Chișinău – atunci cred că ar trebui redeschise doar terasele, fiindcă a sta în interior, prezintă încă un pericol mare. Foarte multe decizii luate acum privind relaxarea măsurilor practic sunt lipsite logică. Una dintre ele ar fi redeschiderea sălilor de sport și accesul interzis la baie sau vestiar. Totodată, nu sunt clare deciziile emise de autorități, fiind că frazele generale nu duc la nimic bun și nu este nimic clar. În Moldova au lipsit strategiile, în schimb ne-am delectat zilnic doar cu statistici și nu acțiuni bine determinate. Și am plătit pentru aceasta. Atât cu sănătatea, ba chiar viața oamenilor, cât și cu o economie pusă la pământ”, a susținut experta OMS și fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco.

„Până azi nu a fost înregistrată o stabilitate ce ține de controlul infecției”

Luminița Suveică, fosta șefă a Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinăului, a susținut că numărul mare de noi cazuri de infecție se explică prin faptul că în rândul cetățenilor lipsește educația la capitolul sanitar.

„La momentul dat ne aflăm într-o situație care lasă multe semne de întrebare. Până azi nu a fost înregistrată o stabilitate ce ține de controlul infecției. Cifrele arată diferit în fiecare zi. Una dintre explicații ar fi că mentalitatea cetățenilor din R. Moldova, după mai mult de două luni de carantină, nu s-a schimbat. Sunt neglijate foarte multe reguli (purtarea măștilor, mănușilor și spălatul pe mâini). Cultura cetățenilor lipsește la capitolul sanitar.



În alte țări au fost scoase restricțiile, dar acolo au fost înregistrate date mai bune. În R. Moldova, consider că e prea devreme. Cu toate acestea, nu ne putem compara cu cetățenii altor state, fiind că ei au o disciplină și o educație ce ține de sănătate cu mult mai bună. Autoritățile trebuie să aibă un plan de măsuri organizat. S-a decis redeschiderea piețelor, dar este o problemă, pentru că acolo se înregistrează un flux mare de oameni. Vânzătorii ar trebui să poarte viziere și oamenii ar trebui să aibă posibilitatea la igienă. Îmi este frică foarte tare ca să nu crească iarăși numărul noi de cazuri în următoarele zile,” a susținut Luminița Suveică, fosta șefă a Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinăului.

„Au fost stabilite niște restricții foarte bune, doar că erau bune numai pe hârtie”

Boris Gîlcă, șef adjunct al direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău, ne-a comunicat că orice persoană trebuie să-și asume o responsabilitate maximă din moment ce a fost decisă relaxarea măsurilor.

„Noi urmărim practica internațională și înțelegem că sectorul economic este pus la pământ, ceea ce va avea repercursiuni pentru bunăstarea populației. Din acest context, multe țări din regiune și din lume au promovat o agendă mai rapidă de revenire la normalitate. Însă, revenirea la această normalitate, deschiderea unor activități comerciale, cum ar fi piețele, cafenelele, restaurantele, trebuie făcute prin asumare de responsabilitate în primul rând personală și în al doilea rând prin responsabilitatea acestor întreprinderi, care desfășoară aceste activități comerciale. În decizia Comisiei Extraordinare în Sănătate Publică a Primăriei Chișinău este foarte clar stabilit că nu trebuie să existe nicio relaxare. În primul rând, triajul obligatoriu al persoanelor care vizitează aceste spații, cum ar fi piețele dar și alte spații care se vor redeschide, vor trebui să efectueze termometria, dar și să poarte toți mască și mănuși. Orice persoană trebuie să-și asume o responsabilitate maximă. Acest lucru depinde foarte mult de viitorul nostru.



(…) Oricine trebuie să fie conștient că riscul de infectare în astfel de locuri este foarte mare. În aceste două luni au fost stabilite niște restricții foarte bune, doar că erau bune numai pe hârtie, însă când au încercat să fie puse în practică, acest lucru a eșuat”, ne-a comunicat Boris Gîlcă, șef adjunct al direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău.

Ce spune Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale în Sănătate Publică?

Potrivit lui Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale în Sănătate Publică(ANSP), la momentul actual nu se poate vorbi categoric de o stabilitate ce ține controlul infecției COVID – 19, dar și nici de o relaxare din partea cetățenilor.

„După aceste două luni de carantină am ajuns la concluzia că oamenii așa și nu au înțeles ce înseamnă distanțarea socială și măsurile de protecție. Din moment ce noi am permis plimbările prin parcuri, eu credeam că oamenii vor înțelege ce înseamnă acest lucru. Însă totul a fost pe dos. Oamenii nu au înțeles deloc. Mamele au ieșit cu prietenii și copiii lor prin parcuri. Noi însă nu despre acest lucru am vorbit. Nicio concluzie nu făcut populația țării. Noi am vorbit de câteva relaxări, dar vedem ce mai arată și azi cifrele și încotro o iau în această săptămână.



Numărul de cazuri noi, numărul de bolnavi grav și acei plasați la respirație asistată este foarte mare. Totodată și numărul deceselor este ridicat. În alte țări europene oamenii au o educație în acest sens. Ei cunosc ce înseamnă munca pe ture și cunosc ce înseamnă igiena sanitară. Oamenii noștri încă nu au cunosc nimic acest sens. Eu susțin în continuare că Paștele Blajinilor trebuie anulat. Eu am fost și sunt împotriva redeschiderii piețelor. Sunt rezervat la ceea ce ne așteaptă în umătoarele zile”, a declarat pentru Ziarul de Gardă, Nicolae Furtună, șeful ANSP.

Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a emis luni, 25 mai, o Hotărâre ce prevede relaxarea restricțiilor impuse pentru răspândirea noului tip de coronavirus. Potrivit lor, începând de marți, 26 mai 2020, au fost realuate activitățile de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional, de la 1 iunie piețele din Chișinău și Bălți își vor putea relua activitatea, iar începând cu 15 iunie și sălile de sport se vor redeschide, toate cu respectarea strictă a unor norme anunțate de către autorități.

Situația epidemiologică privind infecția COVID-19, din ultimele 24 de ore

În total, în Republica Moldova au fost confirmate 7305 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 899 în Transnistria. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, starea de sănătate a persoanelor infectate este: 259 – stare gravă (17 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată), 555 – stare de gravitate medie, ceilalţi pacienţi în stare satisfăcătoare.

Totodată, bilanțul persoanelor tratate de COVID-19 a ajuns la 3975.

Până la ziua de azi, 27 mai, au fost confirmate 1522 cazuri de infectare în rândul angajaţilor sistemului de sănătate, printre care: medici-356, farmaciști-20, asistenţi medicali-590, felceri-81, personal auxiliar-475 persoane.

Până astăzi, 27 mai au fost înregistrate 273 de decese, dintre care 15 s-au înregistrat în rândul lucrătorilor medicali.