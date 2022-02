CITITORUL DE GARDĂ: Cum reprezentanții statului nu respectă legile statului

La vârsta de 15 ani, mi-am început activitatea de muncă. Părinții fuseseră deportați și nu aveam resurse ca să aștept maturitatea. Astfel, la vârsta de pensionare am ajuns cu o biografie îndelungată de muncă.

În 2017, în temeiul legislației în vigoare, am depus la CTAS Ciocana, Chișinău o cerere de acordare a pensiei anticipate pentru limită de vârstă.

La 7 august 2017, mi s-a refuzat stabilirea pensiei anticipate pentru limita de vârstă, comunicându-mi că la calcularea pensiei anticipate pentru limita de vârstă nu au fost incluse în calcul câteva perioade, pe motiv că, în carnetul de muncă este corectată data emiterii ordinului de eliberare și pentru că lipsesc ordinele de angajare și eliberare. Întrucât eram stabilit în Marea Britanie, unde locuiam și munceam, nu am contestat acel act administrativ.

În 2018, fiind în vacanță în R. Moldova, am apelat la CTAS Ciocana, solicitând Extrasul din contul personal CPAS. Mi s-a răspuns că nu pot intra în posesia acestuia. Am depus o cerere repetată la CNAS și am primit actul solicitat. Atunci am constatat că în document lipsesc anii 1999 – 2003, când am activat în calitate de președinte al Asociației Naționale a Asiguratorilor, dar și anii 2005 – 2007, cât am fost contabil-șef la CA „EDICT”. În perioadele respective, angajatorii menționați au calculat, reținut, transferat și declarat toate taxele la Fondul Social. Am și prezentat în original rapoartele financiare ale instituțiilor respective, după care am solicitat repetat ca aceste perioade să fie incluse în stagiul cotizat pentru calcularea pensiei. CNAS, însă, a refuzat să recunoască aceste perioade de contribuții.

În ianuarie 2020, am depus un denunț la CNA prin care am informat că am fost deposedat de către CNAS de plăți salariale în perioadele respective. Astfel, CNAS a recunoscut că a recepționat de la CA ,,EDICT” dări de seamă care confirmă activitatea mea în anii 1999-2003. Dar, ca și cum, era indicat greșit codul CPAS.

Numeroase falsuri mi-au diminuat fondul remunerării muncii și perioada de cotizare

Când am împlinit 63 de ani, am depus repetat o cerere de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă. Colaboratorii CTAS Ciocana, însă, au refuzat recepționarea actelor ce confirmă activitatea neinclusă în stagiul de cotizare – în total, peste 10 ani de muncă în care am achitat toate taxele, inclusiv în Fondul Social.

Dat fiind că, în R. Moldova, a fost stabilită perioada de pandemie până la 25 mai 2020, nu am reușit să iau cunoștință de actul administrativ prin care mi s-a stabilit pensia. În iunie 2020, am revenit acasă și am depus o cerere la CNAS, solicitând să văd actul administrativ de stabilire a pensiei. Întrucât CNAS nu a dorit să soluționeze problema pe cale amiabilă, în octombrie 2020, am depus o cerere la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, solicitând admiterea cererii. Judecătoria a admis cererea și a emis o încheiere prin care a obligat CNAS să-mi prezinte dosarul de pensionare, referința și actele nepublicate. Încheierea judecătorească nu a fost executată de CNAS până în septembrie 2021.

Din acest motiv, am depus o sesizare la CSM, informând instituția despre neexecutarea actelor judecătorești de către CNAS și de judecătorul T.Avasiloaie, chiar dacă, potrivit art.16, Cod de Procedură Civilă, caracterul actelor judecătorești este obligatoriu.

După sesizarea depusă la CSM, pe 23 octombrie 2021, am reușit să-mi văd dosarul de pensionare în care am depistat că, în aceeași zi (07.08.2017), CTAS Ciocana a emis două acte administrative de refuz, reprezentanții CNAS motivând acest lucru prin existența a două Registre de stabilire a pensiilor – unul manual și altul electronic.

Am descoperit numeroase falsuri care, în consecință, mi-au diminuat fondul remunerării muncii și perioada de cotizare. Diferența neluată în calcul pentru determinarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă constituie 74 133,99 de lei, iar o perioadă de 8 luni de stagiu de cotizare lipsește din calcule. În căutarea dreptății, am completat propriul dosar de pensionare, cu ajutorul căruia pot demonstra oricui câtă nedreptate mi s-a făcut.

Am mai constatat că CNAS nu cunoaște cum să calculeze vechimea în muncă, prestată de un minor de 15 ani, motivând că legea nu acceptă ca minori de 15 ani să muncească la construcții. Totodată, pentru a-mi diminua cuantumul pensiei, CNAS intenționat a utilizat coeficientul din 2018, atunci când mi-a calculat pensia. Deși toți agenții economici unde am activat au achitat, au transferat și declarat în modul stabilit de lege toate contribuțiile la Fondul Social, CNAS mă obligă să mai achit o dată contribuțiile achitate deja.

Falsuri în acte oficiale, în dosare de pensionare, în registre

Pensia este un bun format pe durata activității de muncă, începând cu vârsta de 15 ani și este singura mea sursă de existență. Din octombrie 2020, instanța de judecată și CNAS tergiversează examinarea litigiului meu. De altfel, CNAS intenționat îi determină pe pensionari să apeleze în instanțele de judecată, purtându-i pe drumuri ani la rând. Constat cu stupoare cum reprezentanții statului nu respectă legile statului, admițând falsuri în acte oficiale, în dosare de pensionare, în registre etc.

Dacă în Legea nr.156 ar fi fost stipulată responsabilitatea colaboratorilor CNAS pentru admiterea falsurilor în acte oficiale și pentru examinarea necorespunzătoare a cererilor de pensionare, atunci instanțele naționale s-ar elibera de 30% din dosarele aflate pe rol.

În iulie 2020, împreună cu alți conaționali stabiliți în Marea Britanie, am depus un demers în adresa vicepreședintelui Parlamentului, Mihai Popșoi, prin care am solicitat ca statul R.Moldova să semneze un acord de protecție socială cu Marea Britanie, unde avem o diasporă numeroasă. Astfel, R.Moldova ar proteja cetățenii aflați în Marea Britanie și ar obține venituri pe care cetățenii ar vrea să le investească în economia R.Moldova. Un astfel de acord bilateral nu presupune cheltuieli din partea statului. Cetățenii din diasporă muncesc în Marea Britanie în temeiul actelor de cetățenie română, dar atunci când survine un caz de incapacitate de muncă, invaliditate sau pensionare problemele nu pot fi soluționate și revenim în R. Moldova. Până în prezent, solicitarea diasporei din Marea Britanie așa și nu a fost soluționată.

Un alt caz cu care ne confruntăm este discriminarea în procesul de stabilire a pensiei. Cei care sunt sub incidența legilor speciale ies la pensie favorizați, în raport cu cetățenii simpli, obligați să muncească până la vârsta de 63 de ani. Mai e ceva. Venitul mediu lunar valorizat pentru persoanele cu pensii speciale se calculează reieșind din salariul mediu lunar pe țară la data calculării pensiei, iar pentru cetățenii de rând venitul mediu lunar se ia în calcul din anul precedent de ieșire la pensie. Astfel, este diminuat intenționat cuantumul pensiei cetățeanului de rând. Totodată, în cazul celor cu pensii speciale este utilizată o formulă separată de calculare, cuantumul pensiei reprezentând 75% din salariu.

De altfel, și concediile de boală pentru cei cu pensii speciale se consideră perioade de contribuție, pe când pentru cetățenii de rând aceste perioade sunt excluse din stagiul de cotizare. Cei cu pensii speciale beneficiază de instituții medicale speciale, de facilități la protezare, la odihnă și tratament în stațiuni balneare, pe când cetățeanul simplu poate muri în rând ca să dea o simplă analiză.

Da, mai e un act discriminatoriu, stabilit prin Legea 156. În cazul celor admiși la studii superioare, durata studiilor este inclusă în stagiul de cotizare, pe când cei de la colegii ratează perioada studiilor. La fel, nici serviciul militar în termen nu se ia în calcul pentru stabilirea pensiei, chiar dacă tinerii sunt obligați prin lege să meargă la armată.

Caut, caut, dar nu găsesc logica acțiunilor oamenilor de stat…

Simion Scurtu, pensionar, reprezentant al diasporei din Marea Britanie

