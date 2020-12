Chicu, despre decizia Parlamentului privind transmiterea stadionului Republican: Este o eroare să abrogi/modifici o lege, care vizează relațiile bilaterale între parteneri strategici

Premierul Ion Chicu critică decizia luată astăzi, 3 decembrie, de către Parlament prin care terenul fostului stadion republican a fost întors în proprietatea statului, iar pe spațiul acestuia vor putea fi construite doar obiective sportive culturale.

„Orice lege e lege. Dar consider că este o eroare să abrogi/modifici o lege, care vizează relațiile bilaterale între parteneri strategici. Această convingere a mea e valabilă pentru relațiile noastre cu toți partenerii strategici pe care îi are țara noastră. Cu SUA și alți parteneri strategici avem relații foarte bune și consider că decizia de astăzi a legislativului privind terenul de pe Tighina nu este una reușită. Executivul s-a ghidat pînă acum de legea încă în vigoare și au fost efectuate mai multe activități cu caracter tehnic în comun cu partea americană“, susține Chicu.

Deputații PSRM și cei ai Partidului Șor au aprobat în două lecturi proiectul de lege care permite construcția, pe locul unde a fost Stadionul Republican, edificii culturale și sportive. Proiectul înregistrat la Parlament miercuri, 2 decembrie, de deputații platformei parlamentare „Pentru Moldova”, a fost aprobat pe fundalul huiduielilor opoziției.

Deputații motivează abrogarea prin faptul că „atunci când a fost aprobată legea nu au fost luate în calcul mai multe aspecte, printre ele lipsa planului general urbanistic al Capitalei. Nu au fost discuții cu experții și au fost încălcate mai multe norme și în acest sens”.

Fostul deputat comunist și democrat, care acum se regăsește pe platforma „Pentru Moldova, Sergiu Sîrbu, a venit cu un amendament prin care se stipulează că „acest teren rămâne în patrimoniul public al statului și pot fi construite exclusiv obiective sportiv-culturale și nu obiective comerciale”.

După aprobarea proiectului, Ilan Șor a venit cu un mesaj în care spune că „astăzi am obținut o victorie importantă”.

„Terenul Stadionului Republican a revenit în proprietatea statului. Iar la propunerea deputaților Platformei „Pentru Moldova”, a fost introdus un amendament important și anume că acest teren rămâne în proprietatea publică a statului și aici pot fi construite exclusiv obiective sportive, culturale”, a scris Ilan Șor pe pagina sa de Facebook.

El a menționat că acesta este primul pas în realizarea ideii sale de a construi în locul stadionului MoldovaLand și BasarabiaLand, un centru sportiv, educativ și de agrement de anvergură.

„Sunt convins că acest proiect va deveni o mândrie a Moldovei”. Iar noi îl vom realiza în cel mai scurt timp”, a punctat Ilan Șor.

Stadionul Republican a fost construit în anul 1952. Acesta a fost închis în anul 2006 şi demolat la indicația fostului premier Vasile Tarlev în anul 2007, cu promisiunea de a ridica o altă arenă în același loc. În 2014, experţii imobiliari au constatat că terenul pe care a fost Stadionul Republican valorează aproximativ 20 milioane de euro.