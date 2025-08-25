Cazurile de COVID-19 – în creștere rapidă în R. Moldova: noua formă afectează și copiii

În perioada 11-17 august, în R. Moldova au fost înregistrate 654 de cazuri de COVID-19, a relatat Veaceslav Guțu, director adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova. Autoritățile au confirmat prezența în țară a unei noi subvariante a tulpinii Omicron, care se transmite mai rapid, inclusiv copiilor.

Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut semnificativ, ajungând la 654 în perioada 11-17 august, comparativ cu 250 în săptămâna precedentă și doar 20-30 pe săptămână în lunile iunie-iulie.

„Practic, creșterea este de câteva sute de procente. Cele mai multe cazuri se înregistrează în municipiul Chișinău. Din 654 de cazuri, 334 sunt în capitală, practic peste 50% din cazuri. Este valabil și pentru celelalte maladii infecțioase”, a declarat Guțu.

Autoritățile au confirmat prezența în țară a unei noi subvariante a tulpinii Omicron, denumită Stratus, detectată anterior în SUA și Europa. „În acest moment, se înregistrează o subtulpină nouă a tulpinii Omicron, care se cheamă Stratus. Colegii mei din laborator m-au informat că o avem și în R. Moldova”, a adăugat Guțu.

Potrivit specialiștilor, subvarianta Stratus se transmite mai rapid, însă formele sunt mai puțin severe. Cele mai afectate sunt grupele de copii, iar spitalele pediatrice sunt suprasolicitate.

„Începând cu luna august, spitalul a fost suprasolicitat. Am avut mai multe cazuri de boală diareică acută. Pe urmă a început să crească și numărul cazurilor de Covid, în special la copii sub un an, care sunt spitalizați în mod obligatoriu”, a declarat Ludmila Bîrca, directorul Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii.

Două treimi dintre cei 80 de copii internați recent au sub doi ani, iar o treime sunt sugari. Autoritățile îndeamnă populația să se vaccineze împotriva COVID-19 și a gripei.