Cât timp va mai dura vremea răcoroasă în R. Moldova. Ce prognozează meteorologii

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că joi, 27 aprilie, se prevede vreme răcoroasă, îndeosebi fără precipitații și vânt destul de intens în decursul zilei.

Potrivit meteorologilor, în noaptea de miercuri spre joi, 26 -27 aprilie, temperatura minimă a aerului noaptea va fi cuprinsă între +2..+7ºC, iar mâine temperatura maximă ziua se va situa între +9..+14ºC. În țară se prevede cer noros ți fără precipitații.

Săptămâna viitoare, vremea ușor se va încălzi. În prima zi a lunii mai vor fi înregistrate maxime de până la +22 ºC în sudul țării și până la +17 ºC la nord.

Potrivit meteorologilor, în următoarele 24 de ore în râul Nistru, pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari va avea loc variația nivelului apei cu 10-40 cm.

„Din cauza măririi în continuare a deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari până la 750 m3/s, în râul Nistru pe sectorul or. Dubăsari – s. Talmaza va avea loc creșterea nivelului apei cu 10-50 cm, fără urmări negative.

În râul Prut pe sectorul s. Criva – s. Sirăuți va avea loc creșterea nivelului apei 20-80 cm, pe sectorul or. Costești – or. Leova fără schimbări esențiale iar pe sectorul or. Leova – s. Brânza va avea loc variația nivelului apei ccu 5 cm”, anunță SHS.