Cât de transparente sunt întreprinderile administrate de stat când li se cer informații despre valoarea remunerației administratorilor

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) a prezentat rezultatele studiului privind transparența activității întreprinderilor administrative de stat, care a avut drept scop analiza respectării exigențelor legale privind dezvăluirea informațiilor de către întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu capital de stat. În cadrul studiului întreprinderile au fost solicitate să ofere informații despre valoarea remunerației administratorilor, iar în urma recepționării acestor răspunsuri, TI-Moldova a constatat că acestea sunt deseori formale și incomplete. Totodată, sunt cazui când valoarea indicată de întreprindere nu corespunde celei din declarația de avere și interese personale.

TI-Moldova a solicitat mai multe informații de la 43 de întreprinderi, iar una dintre informațiile solicitate a ținut de administratorii acestora și valoarea remunerației, inclusiv recompensele, pentru anii 2018 – 2019. Toate întreprinderile au prezentat date despre numele administratorilor și actul prin care aceștia au fost numiți în funcție. În ceea ce privește însă valoarea totală a remunerației acestora, fiecare a patra întreprindere nu a oferit informațiile solicitate (ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, ÎS „Aeroportul Internațional Mărculești”, ÎS „Moldatsa”, ÎS „Servicii Pază”, SA „Moldtelecom”, SA „Termoelectrica”, SA „Rețele de Distribuție Nord”, SA „FranzeluțA”, SA „Moldovagaz”, argumentând, de regulă, refuzul prin prin caracteryl personal al datelor sau sugerând preluarea acestora de pe portalul-Declarații al ANI.

„Este de remarcat că răspunsurile întreprinderilor privind valoarea remuneraţiei administratorilor sunt deseori formale şi incomplete, sunt cazuri când valoarea indicată de întreprinderi nu corespunde celei din declaraţiile de avere şi interese personale (DAIP) depuse de administratori la ANI. Există şi temerea că unii administratori ai întreprinderilor nu depun DAIP aşa cum prevede Legea 133/2016”, notează TI-Moldova.

Spre exemplu, în răspunsul SA „Franzeluţa” se remarcă că „valoarea remuneraţiei directorului a fost calculată conform HG 743/2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”, fără a oferi cuantumul acesteia. Verificarea datelor de pe portalul e-Declaraţii arată prezenţa DAIP ale administratorului SA „Franzeluţa” pentru 2017 şi 2018, declaraţia pentru 2019 nefiind eventual depusă. Administratorul ÎS Aeroportul Internaţional Mărculeşti” n-a depus eventual DAIP anuale pentru 2018 şi 2019, iar administratorul ÎS „Editura Universul” – declaraţiile la numirea şi la eliberarea din funcţie în 2018.

Întreprinderea „Ingeocad” a evitat să indice remuneraţia totală a administratorului, inclusiv prime, ajutoare materiale şi alte retribuţii, indicând doar salariul lunar al acestuia ”salariul de funcţie al administratorului constiuie 25,4 mii lei în 2018 şi 27 mii lei în 2019”. Confruntarea acestor date cu veniturile de la locul de muncă indicate de administrator în DAIP pentru 2018 şi 2019 arată că acesta a declarat venituri de circa 2 ori mai mari decât cele indicate de întreprindere.31 Diferenţe dintre valoarea remuneraţiei administratorilor indicată de întreprindere şi cea declarată de către aceştia în DAIP se atestă şi la alte întreprinderi (ÎS „Urbanproiect”, ÎS „INMEX”, ÎS ”Radiocomunicaţii”, ÎS „Incercom”), eventual din cauză că întreprinderile au evitat să indice valoarea totală a remuneraţiei, rezumându-se doar la salariul de bază sau din cauză că administratorii au indicat în declaraţii venitul net obţinut. Trezesc semne de întrebare şi donaţiile oferite an de an unor administratori de întreprinderi, indicate în DAIP (de ex, la SA „Combinatul de Vinuri Cricova”).

Deşi practic toate întreprinderile monitorizate dispun de pagini web, doar unele din ele conţin informaţii consistente despre conducătorii acestora, componenţa CA, bugetele şi planurile de activitate, listele serviciilor prestate si tarifele la ele, achiziţiile, rapoartele de audit și rapoartele anuale de activitate (ÎS „Radiocomunicaţii”, ÎS „Corpul Diplomatic”, ÎS „Poşta Moldovei”, ÎS „Moldatsa”, SA „Termoelectrica”, SA ”RED Nord”). Cele mai sumare pagini web sunt ale ÎS „Cartuş”, ÎS „Urbanproiect”, SA „Tracom”, SA „Barza Albă”. Lasă de dorit şi conţinutul paginilor web ale fondatorilor vis-a-vis de activitatea întreprinderilor administrate.