Canicula poate provoca ridicarea dalelor din beton pe drumurile naționale. Mesajul AND

Temperaturile extreme prognozate până pe 1 iulie pot provoca deteriorări ale carosabilului pe unele drumuri naționale, avertizează Administrația Națională a Drumurilor (AND) luni, 29 iunie. Instituția anunță că există riscul ridicării dalelor din beton-ciment.

Potrivit AND, avertizarea vine în contextul codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă emise pentru această perioadă.

„Aceste fenomene pot afecta siguranța circulației rutiere și pot genera situații de risc pentru utilizatorii drumurilor”, se arată în comunicatul instituției.

Reprezentanții AND spun că, pentru prevenirea incidentelor, unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri” au intensificat patrularea și monitorizarea sectoarelor vulnerabile ale drumurilor naționale. Totodată, echipele de intervenție acționează pentru semnalizarea zonelor afectate și remedierea deteriorărilor apărute, potrivit AND.

Autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele afectate.

În cazul în care observă ridicări ale dalelor sau alte deteriorări provocate de temperaturile ridicate, participanții la trafic sunt îndemnați să anunțe Serviciul Operativ al Administrației Naționale a Drumurilor la numerele (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117, disponibile non-stop, inclusiv prin aplicațiile Viber și WhatsApp.