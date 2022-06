Calea cătinii: de la un mic producător agricol la un proprietar de hub agroindustrial – VIDEO

Igor Golban a devenit unul dintre primii producători de cătină din Republica Moldova care cultivă ecologic această plantă. Până aici, a parcurs un drum lung: a cultivat nuci, a lucrat la o vinărie, apoi a cumpărat terenuri agricole în satul natal, pentru ca în 2019 să cultive la Ștefan-Vodă nuci și migdale, conform unui sistem ecologic și să înființeze o întreprindere.

Decizia de a se dedica cătinii s-a bazat pe o analiză minuțioasă și pe un studiu de fezabilitate realizat în Uniunea Europeană, care l-au convins că trebuie să facă un nou pas: „Deși oamenii nu cunoșteau prea multe despre cătină, am decis să o plantăm pe pământurile noastre, pentru că studiasem beneficiile ei pentru sănătate și potențialul de profit pe care îl are. Tendința era în creștere pe piața europeană. Cătina este un puternic antioxidant, imunostimulator și are multe alte efecte benefice pentru organism. Nu în zadar, a fost numită ginsengul românesc și este o minune a naturii”, spune antreprenorul.

Peste trei ani de la plantare, a strâns prima recoltă, după care a început promovarea intensă pe rețelele sociale, la târguri și expoziții. Acum, în compania „Biantti”, deschisă de Igor Golban, cătina este o adevărată vedetă, aici producându-se o gamă vastă de preparate eco din acest fruct-minune, dar și din nucile și semințele sale.

Dorindu-și să dezvolte afacerea, Igor Golban a apelat la surse financiare externe, pentru a dota întreprinderea cu utilaje moderne, dar și pentru a-și spori potențialul de export. Antreprenorul a participat la câteva concursuri de granturi organizate de proiectul PNUD „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade). Datorită asistenței financiare obținute din partea Suediei și Marii Britanii în cadrul proiectului PNUD/AdTrade, „Biantti” a devenit una dintre puținele companii din Republica Moldova cu ciclu tehnologic închis de producție și, prin urmare, prietenoasă mediului și eficientă economic. „Datorită utilajelor moderne și tehnologiilor inovatoare, am creat un ciclu de lucru complet, datorită căruia nu mai apelăm la servicii externe și producem o gamă largă de produse ecologice, fără a avea deșeuri de producție”, declară Igor Golban.

Cu banii primiți, au fost procurate utilaje pentru extragerea și pasteurizarea sucului din cătină, echipamente pentru deshidratarea, înghețarea prin șoc termic a fructelor, ambalarea produselor și procesarea uleiurilor. Mai mult decât atât, a fost construit un sistem de canalizare, un bazin de acumulare a apelor reziduale și o stație de bioepurare a apei.

Publicitate

Tot cu suportul PNUD, compania a procurat o linie de producere eco și de îmbuteliere a uleiului de cătină. Aceasta a fost posibil în cadrul proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală”, cu susținerea financiară a Guvernului Elveției. În plus, Igor Golban a fost inclus în circuitul turistic local și regional, turiștii având posibilitatea de a vizita plantațiile de cătină și de a urmări procesul de îmbuteliere a uleiului.

Tehnologiile inovatoare permit folosirea în totalitate a produselor care ajung în hală, dar și sporirea randamentului și a vitezei de procesare: „De exemplu, cu ajutorul liniei moderne de utilaje procurate, folosim cătina în totalitate. Mai întâi de toate, obținem suc. Din pulpa rămasă producem ceai, semințele trec printr-o sită specială pentru a fi separate și din ele se produce ulei presat la rece. Nu se aruncă nimic. Dacă până acum erau procesate până la 300 kg/zi, cu ajutorul acestor utilaje performante, compania poate procesa până la 3-4 tone de produse pe zi”.

Antreprenorul spune că, odată cu dezvoltarea afacerii, va crește și impactul social: „Aceste tehnologii inovatoare, pe lângă utilitatea pe care o dețin, mai au și un impact social, deoarece întreprinderea planifică să creeze peste 27 de locuri de muncă și să ofere consumatorilor produse certificate ecologic”.

Acum în cadrul întreprinderii activează 11 persoane, dintre care 5 sunt cu dizabilități. „Celor din oraș le-am oferit servicii de transport cu care să vină până la companie, iar celor din mediul rural le-am oferit cazare cu toate condițiile pentru a activa”, mai spune antreprenorul.

La „Biantti” urmează să fie procesate și alte fructe sau pomușoare, căci tehnologiile procurate prin intermediul proiectului AdTrade au deschis noi posibilități de producere și de promovare pe piața externă. Astfel, Igor Golban a reușit să perfecteze certificate de calitate acreditate la nivel internațional, iar asta înseamnă „o carte de vizită” sigură pentru cucerirea noilor piețe de desfacere: „Аcum 90% din produsele obținute în cadrul companiei Biantti sunt comercializate pe piața internă și doar 10% sunt pentru export. Planificăm ca începând cu anul acesta să inversăm această cifră.”

Prin intermediul AdTrade, Igor Golban a beneficiat de cursuri antreprenoriale și de consultanță pentru dezvoltarea afacerii și identificarea noilor piețe de desfacere. Toate astea l-au determinat să înceapă procesul de transformare a întreprinderii într-un hub agroindustrial sau într-un centru logistic de procesare pentru micii producători din Moldova. Acest lucru va presupune cumpărarea și prelucrarea producției de la agricultorii din țară, care, ulterior, va putea fi exportată. „Vrem să dezvoltăm o afacere digitalizată și tehnologizată, să avem o reputație bună pe piață pentru produsele sale ecologice și calitative”, conchide antreprenorul.

Publicitate