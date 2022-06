Bilanțul parteneriatului Kaufland Moldova și Banca de Alimente: Peste 70 tone de produse au ajuns la circa 3 500 de beneficiari

Kaufland Moldova împreună cu Banca de Alimente trag linia și anunță totalurile anului 2021 în cadrul parteneriatului privind reducerea risipei alimentare. În acest fel, peste 70 de tone de produse, în valoare de circa 1,2 milioane lei, au fost recuperate din rețeaua de magazine Kaufland.

Produsele alimentare sub formă de 140 de mii de porții de mâncare caldă au ajuns la peste 3 500 de beneficiari, prin intermediul a 48 de organizații nonguvernamentale.

Ținând cont de acest aspect, Kaufland Moldova anunță extinderea proiectului și în 2022 cu implicarea mai multor activități pe subiectul anti-risipă.

Procesul constă în faptul că, Banca de Alimente colectează din rețeaua de magazine Kaufland produsele scoase din circuitul comercial: cu ambalaj deteriorat sau aproape de termenul de expirare. Aceste produse sunt distribuite ulterior către organizații nonguvernamentale, cantine și centre sociale care pregătesc porții de mâncare caldă pentru persoanele și familiile social-vulnerabile. Kaufland Moldova este primul retail – partener al inițiativei Banca de Alimente care a startat din 2020 ca mecanism inovativ pentru Republica Moldova.

„Fiind un retail care pune în circulație zilnic produse alimentare pe întreg lanț de aprovizionare până la consumatorul final, pentru noi combaterea risipei alimentare este parte din strategia noastra a companiei. Pe lângă toate soluțiile pe care le-am implementat în operațiunile noastre de business, ne implicăm și susținem inițiative care pot genera schimbări spre bine în domeniul risipei alimentare, la nivel de societate. Ne bucuram să anunțăm continuarea colaborării cu Banca de Alimente pentru al doilea an consecutiv”, a menționat Cristina Aramă, PR Manager Kaufland Moldova.

Activitățile organizate de Banca de Alimente pe tot parcursul anului 2021 promovează prevenirea risipei de alimente, respectul pentru mâncare, resursele economice și mediul înconjurător.

„În prima etapă a parteneriatului dintre Banca de Alimente și Kaufland ne-am axat în special pe testarea mecanismului de recuperare și construirea unei sinergii între oamenii din echipele noastre. Cea de a doua etapă, a confirmat durabilitatea acestei colaborări, iar în cifre am crescut numărul de magazine din rețea implicate, am dublat organizațiile pe care le asistăm și am triplat porțiile oferite grație alimentelor pe care le-am recuperat. Acest proces, spre deosebire de o donație simplă de produse, înseamnă un angajament de sustenabilitate, întrucât reducerea risipei de alimente necesită schimbări sistemice și de durată”, a menționat Oleg Paraschiv, Directorul Banca de Alimente.

De asemenea, alături de „Banca de Alimente”, Kaufland Moldova a organizat campania anti-risipă alimentară „Atenție delicios!” și colecta de produse în magazinele Kaufland. În cadrul inițiativei de pe 27 noiembrie 2021, au fost recuperate peste 3 700 kg de produse alimentare, care s-au transformat în 7 400 de porții de mâncare caldă pentru persoanele social vulnerabile.

În luna martie 2022, pentru a veni în sprijinul persoanelor refugiate din Ucraina, Kaufland, alături de inițiativa Banca de Alimente, a organizat o colectă pentru clienți și angajați, unde doritorii au donat produse neperisabile și de igienă destinate adulților și copiilor refugiați aflați în dificultate.

Kaufland Moldova continuă și în acest an să fie un partener de încerede a proiectului „Banca de Alimente”, stimulând folosirea conștientă a produselor alimentare și recuperarea acestora pentru a preveni risipa alimentară.

Despre Banca de Alimente din Republica Moldova

Băncile pentru Alimente sunt organizații non-profit, care colectează produsele pe care importatorii, distribuitorii sau retailerii le donează. Obiectivul asumat al Băncilor este ca alimentele și produsele nealimentare considerate surplusuri, în care au fost investite resurse materiale și muncă, să nu ajungă pierderi sau risipă, ci să fie consumate de către cei aflați în dificultate și care nu au putere de cumpărare.

Banca de Alimente este primul program național axat pe prevenirea risipei de alimente. Din iulie 2020, în cadrul acestuia au fost recuperate circa 95 de tone de alimente, ceea ce constituie după standardele FEBA circa 190 000 de porții de mâncare pentru beneficiarii serviciilor sociale.

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1 300 de magazine în 8 țări, 132 000 de angajați și o rețea de 6 magazine în Republica Moldova. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Compania crede în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia. De aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.md.

Responsabilitatea socială și dezvoltarea durabilă sunt parte a ADN-ului Kaufland, pe orice piață în care activăm. Ne asumăm angajamente față de oameni, comunități și mediu. Așa că, în anul financiar 2021, Kaufland a reușit să desfășoare în Republica Moldova o serie de proiecte de responsabilitate socială, în valoare totală de peste 4,8 mil. MDL și continuă să se implice activ în comunitatea în care lucrează.

