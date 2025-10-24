Bărbatul din Sîngerei dispărut de acasă a fost găsit

UPDATE 14:33 Vineri, 24 octombrie, Poliția a anunțat că bărbatul a fost găsit în raionul Drochia și se află acum în afara oricărui pericol.

Știrea inițială:

Un bărbat de 43 de ani din satul Mărinești, raionul Sîngerei, este căutat de poliție după ce a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Marți, 21 octombrie, Poliția R. Moldova a emis un comunicat de presă în care solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului.

Potrivit polițiștilor de la Sîngerei, bărbatul a plecat de la domiciliu cu un automobil Dacia Logan de culoare argintie, având numărul de înmatriculare NYD 998, care nu a fost deocamdată observat în trafic.

Sesizarea privind dispariția a fost făcută de către fratele bărbatului.

Bărbatul are 1,75 m înălțime, corpolență slabă și ochi căprui.

Poliția roagă persoanele care dețin informații ce ar putea contribui la localizarea sa să anunțe imediat la numerele de telefon: 0262 22 980 sau 0672 24 099.

„Orice detaliu contează”, au menționat reprezentanții Poliției, mulțumind cetățenilor pentru implicare.