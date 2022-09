Angajații din sectorul bugetar, cu un salariu mai mic de 15 000 de lei, ar urma să primească un ajutor unic în valoare de 3 000 lei din partea statului, susțin reprezentanții Guvernului

În luna septembrie, Guvernul ar urma să vină cu câteva măsuri extraordinare pentru susținerea populației în contextul crizei energetice. Printre acestea se numără creșterea salariilor pentru bugetari și oferirea de către Guvern a unui ajutor unic, în valoare de 3 000 lei, pentru angajații din sectorul bugetar cu un salariu mai mic de 15000 de lei. Subiectul a fost discutat marți, 6 septembrie, în cadrul întrevederii prim-ministrei Natalia Gavrilița cu membrii Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).

Potrivit unei note informative a Executivului, în cadrul ședinței reprezentanții autorităților publice locale au abordat mai multe subiecte ce țin de asigurarea cetățenilor cu lemne de foc, modul de stabilire a moratoriului temporar privind încadrarea personalului din APL, dar și pregătirea reformei APL.

„Un subiect aparte l-a constituit salarizarea în sectorul bugetar. În context, prim-ministra a ținut să menționeze că aceasta este o problemă atât la nivel local, cât și central, iar pentru ameliorarea situației, în luna septembrie, Executivul va veni cu câteva măsuri extraordinare, care țin cont de capacitățile bugetare ale APL. Printre acestea se numără creșterea salariilor pentru bugetari și oferirea de către Guvern a unui ajutor unic, în valoare de 3000 lei, pentru angajații din sectorul bugetar cu un salariu mai mic de 15000 de lei”, anunță Guvernul.

Prim-ministra menționează că ajutorul unic de trei mii de lei va fi oferit în două tranșe, din bugetul de stat.

„Ajutorul unic de 3 000 de lei va fi oferit în două tranșe din bugetul de stat, chiar și pentru angajații Autorităților Publice Locale și nu va depinde de veniturile proprii ale localităților. Pentru anul 2023, Ministerul Finanțelor lucrează la o nouă abordare de salarizare în sectorul bugetar care să rezolve inechitățile care există în legea actuală”, a explicat prim-ministra Natala Gavrilița, în cadrul ședinței Guvernului din 7 septembrie.

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a operat modificări în mecanismul de eliberare a lemnului de foc către populație. Mai exact, Guvernul a decis luni, 5 septembrie, extinderea limitei de comercializare a masei lemnoase per gospodărie casnică, de la 3 la 5 metri steri, care va putea fi cumpărată în două tranșe.

Reprezentanții Moldsilva au comunicat pentru Ziarul de Gardă că prima etapă de compercializare a lemnului a început în luna septembrie, fiind eliberați câte 3 metri steri, iar cea de-a două tranșă de 2 metri steri va fi comercializată atunci când populația va fi asigurată cu prima parte.

În acest an, prețul de vânzare al lemnului de specii tari va fi de circa 550-875 de lei per metru ster. Pentru lemnul moale, prețurile vor varia între 350 și 475 de lei per metru. Astfel, autoritățile dau asigurări că consumatorii casnici vor cumpăra lemn de foc la un preț similar celui de anul trecut.

