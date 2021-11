Conducerea Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății a pornit o anchetă internă, după ce într-o încăpere din cadrul instituției medicale au fost descoperite mai multe medicamente și echipamente medicale. Pentru că nimeni nu cunoaște de ce și cum medicamentele au ajuns acolo reprezentanții spitalului spun că fac investigații pentru a afla mai multe detalii.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, directorul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății (MS), Igor Curov, ne-a comunicat că într-adevăr într-o încăpere din cadrul spitalului au fost depistate mai multe medicamente și echipamente medicale, iar întrucât nu se cunoaște în ce circumstanțe au ajuns medicamente acolo șeful instituției medicale ne-a comunicat că, la propunerea sa, a fost constituită o comisiei care a inițiat o anchetă internă pentru a stabili proveniența și beneficiarii medicamentelor și consumabilelor.

„Medicamentele au fost găsite într-un depozit suplimentar din spital. Într-o încăpere auxiliară au fost depozitate medicamente și consumabile pe care noi le-am văzut, le-am descoperit. În timpul unei vizite, eu am deschis toate încăperile de pe etajul cutare și am observat cutiile și, clar lucru, am intrat în esență și am văzut. A fost pornită o anchetă internă în cadrul căreia vom stabili cum au ajuns medicamentele acolo și consumabilele, de unde și ale cui sunt. Ancheta este încă în derulare și până când nu avem careva rezultate. Medicamentele au fost descoperite în incinta spitalului, sunt medicamente diferite, iar suma acestora urmează a fi stabilită de către comisie pentru că medicamentele când intră în spital intră cu un preț conform facturii și pe lista care au fost depistate va fi stabilită concluzia comisiei, unde va fi lista și circumstanțele. Acum, medicamentele sunt depozitate în incinta farmaciei din cadrul spitalului. (…)”, a declarat Igor Curov, Director al IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.