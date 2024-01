Alertă de călătorie în Suedia și Finlanda, unde sunt înregistrate temperaturi de până la -40 de grade Celsius. Precizările MAEIE

Autoritățile din Finlanda și Suedia au emis o avertizare în legătură cu scăderea temperaturii în anumite regiuni. Institutul suedez de meteorologie a emis un avertisment de vreme rea pentru regiunile Skåne și Blekinge.

Conform Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), din cauza condițiilor meteo nefavorabile, Institutul meteorologic finlandez a emis cod portocaliu pe întreg teritoriul țării.

„Sunt așteptate precipitații semnificative, până la 25 cm de zăpadă și temperaturi scăzute de până la – 40 °C. În aceste condiții meteorologice sunt posibile întârzieri în traficul cu transportul public, anularea curselor, blocarea și închiderea traseelor .

Alerta este valabilă pentru perioada 3 – 6 ianuarie 2024. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să verifice avertizările meteorologice, înainte de a-și planifica călătoriile și disponibilitatea rutelor alternative de deplasare.

Cetățenii R. Moldova care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, pot contacta Ambasada la numărul de telefon +46769423423 sau la adresa de e-mail stockholm@mfa.gov.md”, se spune în comunicatul MAEIE.

Suedia a înregistrat miercuri, pentru a doua zi consecutiv, unele dintre cele mai scăzute temperaturi ale iernii, când termometrele au coborât până la minus 40 de grade Celsius. Institutul suedez de meteorologie și hidrologie a raportat temperaturi sub minus 40 de grade Celsius și 30 de grade Celsius (minus 22 de grade F) în mai multe locații, scrie dw.com.

În Kvikkjokk-Årrenjarka, în cel mai nordic munte din Laponia, mercurul a coborât până la minus 43,6 C (minus 46,5 F), cea mai scăzută temperatură din ianuarie în această țară din 1999 încoace, a anunțat agenția suedeză de știri TT. Nikkaluokta, un mic sat locuit de populația indigenă Sami din nordul Suediei, a înregistrat o temperatură de minus 41,6 C (minus 42,8 F) marți dimineață, a declarat departamentul de meteorologie. Acesta a adăugat că nu este neobișnuit ca temperaturile să scadă sub minus 40 C în Nikkaluokta.

În orașul Umea din nord-estul țării, temperaturile au scăzut la minus 30,7 C (minus 23,3 F), cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani. Toate trenurile de pasageri spre nordul orașului Umea au fost suspendate până joi, având în vedere riscurile legate de valul de frig, a anunțat televiziunea publică suedeză SVT.

Institutul suedez de metereologie a declarat că o masă de presiune înaltă cu aer rece acoperă nord-estul Suediei și nordul Finlandei, contribuind la valul de frig.

În Finlanda vecină, temperaturile au scăzut și ele până la valori de două cifre în multe părți, cu temperaturi cuprinse între minus 20 și minus 30 de grade Celsius în cea mai mare parte a țării, a anunțat marți institutul metereologic local. În unele părți din centrul și nordul Finlandei, temperaturile au fost prognozate să scadă până la minus 40 de grade în următoarele zile.

Frigul și zăpada au perturbat transporturile în întreaga regiune, inclusiv în Norvegia, unde o autostradă importantă din sud a fost închisă, iar liniile de feribot și-au suspendat activitatea. Operatorii feroviari suedezi au declarat că valul de frig ar putea cauza probleme substanțiale pentru traficul feroviar în nordul arctic.