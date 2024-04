Ajută-l pe Rodislav să-și îndeplinească visul – să trăiască. Un maraton caritabil se organizează în orașul Rîșcani

Rodislav Boclinca are un singur vis – să trăiască. Tânărul a fost diagnosticat cu anemie aplastică, formă gravă, complicată cu trombocitopenie, anemie și neutropenie de gradul 3-4 și retinopatie posthemoragică. Are nevoie de transplant de măduvă osoasă, însă, din păcate, rudele nu sunt compatibile și are nevoie de un donator. Din 55 de mii de euro necesari pentru tratament, familia bărbatului mai are nevoie să colecteze 30 de mii de euro.

La data de 27 aprilie 2024, în orașul Rîșcani va avea loc un maraton caritabil organizat cu scopul de a-l ajuta pe Rodislav Boclinca și familia să colecteze suma necesară pentru tratament. La eveniment sunt așteptate toate persoanele dornice să întindă o mână de ajutor tânărului.

Evenimentul este organizat de Colegiul Agroindustrial din Rîșcani și va începe la ora 10:00. Distanța care se propune a fi parcursă constituie 2 km. Maratonul va porni de la blocul de studii al Colegiului Agroindustrial din Rîșcani și va lua sfârșit în scuarul Pieții centrale a orașului, în fața Consiliului Raional Rîșcani.

Persoanele care vor să ajute tânărul să învingă boala, pot dona folosind rechizitele bancare ale bunicului tânărului, Victor Doros.

Persoanele care vor să participe la maraton se pot înregistra pe acest link.