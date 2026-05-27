Accident rutier grav pe traseul Căușeni–Anenii Noi: un bărbat și o femeie au murit. Fiul femeii decedate, în vârstă de 4 ani, a ajuns la spital

Un bărbat și o femeie au decedat în urma unui accident rutier grav produs pe traseul Căușeni–Anenii Noi, în apropierea localității Baccealia. Un copil de patru ani, fiul femeii decedate, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital, cu diverse traumatisme, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

Potrivit informațiilor preliminare, un Volkswagen condus de un bărbat de 39 de ani s-a ciocnit frontal cu o Dacia.

„Poliția din Căușeni investighează circumstanțele unui unui accident rutier grav, produs pe traseul Căușeni–Anenii Noi, în apropierea localității Baccealia (…).

În urma impactului, au decedat pe loc șoferul Daciei, un bărbat de 43 de ani (cetățean ucrainean), precum și o pasageră din Volkswagen, cu vârsta de 36 de ani. De asemenea, un minor de 4 ani, fiul femeii decedate, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital, cu diverse traumatisme”, se menționează în comunicat.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.