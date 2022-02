Accesul în secțiile de votare – testat de utilizatori de scaune rulante

Campania „Acces egal pentru toți în secțiile de votare”, lansată pe 2 februarie 2022 la Chișinău de Comisia Electorală Centrală și PNUD Moldova, are scopul de a informa alegătorii, reprezentanții administrației publice locale și persoanele cu dizabilități despre necesitatea asigurării accesului egal în clădirile publice (școală, spital, casă de cultură etc.), or, accesul liber în instituțiile publice nu este o favoare, ci o condiție pentru realizarea drepturilor sociale și politice..

Realizarea dreptului de vot depinde și de accesibilitatea secției de votare. Astfel, în perioada ianuarie – martie 2022, Alianța INFONET va evalua 1206 clădiri publice în care de obicei se deschid secții de votare. Auditul este realizat în mare parte de persoane cu diferite dizabilități, care testează drumul spre secție, rampele de acces, lărgimea ușilor, coridoarelor, sălii în care se votează, dar și adaptarea grupurilor sanitare.

„Accesibilitatea n-ar trebui abordată doar din punct de vedere logistic. Aceasta nu înseamnă doar un drept ci, în primul rând, e vorba de atitudinea față de semenii noștri. Iar în procesul electoral, accesibilitatea presupune crearea de condiții adecvate pentru ca alegerile în sine să devină mai incluzive. Iată de ce autoritatea electorală este preocupată de îmbunătățirea și modernizarea procesului electoral la toate etapele acestuia”, afirmă președinta Comisiei Electorale Centrale, Angela Caraman.

Vasile Savca, utilizator de scaun rulant și evaluator al accesibilității pentru raioanele Căușeni și Ștefan-Vodă, spune: „Eu atâția kilometri am parcurs în scaunul rulant pe la secțiile de votare din localitățile din Ștefan-Vodă în luna ianuarie, încât cred că aș bate un record. Și am observat că există foarte multe probleme de acces și până la secțiile de votare. De aceea, eu și în afara perioadelor electorale insist și pun în discuție problema accesibilității, cel puțin în raionul Căușeni”.

După auditul celor 1206 instituții publice, va fi elaborat un studiu care va prezenta informația privind accesibilitatea tuturor secțiilor de votare deschise de obicei la alegerile naționale.

Totodată, Asociația MOTIVAȚIE va merge în cel puțin 10 raioane în care va informa administrația publică locală despre criteriile de accesibilitate, legislația națională, precum și costurile estimate pentru lucrări de accesibilizare.

În 2019, o evaluare similară a cuprins 612 secții de votare din municipiul Chișinău, Bălți, Hîncești, Căușeni, Edineț și UTA Găgăuzia, ceea ce a constituit 30% din numărul total al secțiilor de votare.

Campania „Acces egal pentru toți în secțiile de votare” este inițiată de Comisia Electorală Centrală și PNUD Moldova, în parteneriat cu Alianța INFONET și Asociația MOTIVAȚIE, în cadrul proiectului PNUD „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și cel al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare.

