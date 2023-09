A fost demis pentru că nu a aderat la MAN? Reacția fostului pretor al Preturii sectorului Râșcani după ce a fost eliberat din funcție

Fostul pretor al Preturii sectorului Râșcani Vlad Melnic afirmă că a aflat din presă „cu nedumerire și neînțelegere” că primarul capitalei, Ion Ceban, a decis să-l demită. El spune că pe parcursul ultimelor șase luni i s-a cerut să adere la Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), înființat de Ion Ceban, însă nu a acceptat acest lucru.

Reacția lui Vlad Melnic vine la câteva ore după ce primarul capitalei a anunțat că Pretura sectorului Râșcani are un nou pretor, fără a oferi prea multe detalii.

După ședința Primăriei municipiului Chișinău, Ziarul de Gardă a întrebat-o pe Natalia Ixari, purtătoarea de cuvânt a edilului capitalei, dacă Vlad Melnic a demisionat sau a fost demis, însă nu am primit un răspuns.

Vlad Melnic susține că „despre pașii juridici și de altă natură” va anunța mai târziu.

„Pe parcursul a peste patru ani ne-am cunoscut și am devenit apropiați cu mulți din voi. În cadrul preturii, dar și în jurul acesteia am construit o echipă dinamică, activă și eficientă. La Râșcani și Poșta Veche am reușit să obținem transformări calitative de infrastructură, am restabilit curățenia și ordinea. Am impulsionat activitatea serviciilor comunale. Am amenajat majoritatea curților, am reparat drumuri și trotuare, am reabilitat și am construit parcuri și zone de odihnă, spații verzi. Am perfecționat activitatea transportului public. Am avut grijă de instituții de învățământ și de sănătate, am făcut reparații, am cumpărat mobilier și echipamente tehnice. Am avut grijă de pensionari și persoane cu dizabilități, tineret și sportivi.