2,4 tone de biscuiți pe bază de ulei de palmier, hrană pentru animale

Agenția pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a identificat mai multe loturi de biscuiți neconformi, în cantitate totală de peste 2,4 tone, la producerea cărora a fost utilizat drept materie primă uleiul de palmier, care nu corespundea cerințelor de siguranță alimentară. Biscuiții au fost retrași din comerț, iar agentul economic – sancționat.

Printr-un comunicat, ANSA informează despre finalizarea unor acțiuni de monitorizare și control, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități considerabile de produse neconforme de cofetărie.

Potrivit Agenției, peste 2,4 tone de biscuiți au fost interzise și retrase din comerț. Agentul economic a decis, cu acordul inspectorilor ANSA, utilizarea biscuiților sub formă de hrană pentru animale.