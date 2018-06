Sfaturi de la cel mai longeviv primar al Chișinăului pentru Andrei Năstase

Serafim Urechean, cel mai longeviv primar al mun. Chișinău din perioada independenței R. Moldova, exercitându-și mandatul în perioada 1994-2005, îi recomandă noului primar ales al capitalei, Andrei Năstase, să-şi găsească susţinere în Consiliul Muncipal Chişinău (CMC) şi să angajeze oameni cu aptitudini manageriale în cadrul Primăriei. Asta deoarece, susține Urechean, fără sprijinul CMC este imposibil să rezolvi principalele probleme ale chişinăuienilor: drumurile rele, salubrizarea, precară, prelucrarea apelor reziduale, construcţiile ilegale sau parcările.

„Lui Năstase îi va fi foarte greu să conlucreze cu CMC. Una dintre problemele cheie, care i-ar da posibilitate lui Năstase să rezolve măcar ceva din problemele municipalităţii, este conlucrarea cu CMC. În primul rând, Andrei Năstase trebuie să-şi creeze perspectiva şi apoi să înceapă soluţionarea problemelor. Să găsească susţinere la CMC şi, sigur, conlucrare cu organele centrale ale statului. Fără aceste două chestiuni cheie, practic e imposibil să hotărască ceva. Trebuie să depună efort pentru a găsi un numitor comun la nivel de trezire a intereselor CMC şi organelor centrale ale statului pentru necesităţile mun. Chişinău”, sunt sfaturile oferite de Serafim Urechean pentru noul primar ales al mun. Chișinău.

Întrebat de ZdG care sunt principalele probleme care trebuie soluţionate de Andrei Năstase, ex-primarul Serafim Urechean a enumerat: „Drumurile, salubrizarea oraşului şi prelucrarea apelor reziduale. Asta n-o să dovedească într-un an, dar pentru a da start soluţionării acestor probleme are toate şansele”.

Totodată, Urechean a reiterat problema parcărilor şi a construcţiilor ilegale. „Problema parcărilor este foarte importantă. Pe când eram eu primar, am rezervat terenuri pentru construcţia parcărilor. Acestor terenuri le-a fost schimbată statutul pe parcurs şi au fost puse la dispoziţie pentru construcţia blocurilor locative. Altă problemă este ignorarea planului general de dezvoltare a municipalităţii întărit de Guvern în anul 1989. Folosirea abuzivă şi distribuirea coruptibilă a terenurilor în parcurile Valea Morilor, Valea Trandafirilor şi Dendrariu. Aceste grădini publice sunt practic pe cale de dispariţie. Conform statutului Dendrariu – mai aproape de 50 de metri de parc nu trebuie amplasat niciun bloc, mai ales supraetajat. Aceste cerinţe au fost ignorate în ultimii 10 ani”, zice Serafim Urechea, care are și câteva recomandări pentru noul primar Andrei Năstase pentru procesul de crearea a unei echipe.

„El are dreptul să aleagă viceprimarii, pretorii de sectoare şi şefii de subdiviziuni. Eu cred că el o să alunece pe filiera de a angaja oameni din partid, după principiul „las să fie prost, dar de-al nostru”. Trebuie să-şi aleagă specialişti în domeniu, deoarece Năstase nu are timp pentru ai învăţa. Năstase nu are cunoştinţe necesare pentru a garanta un management stabil. Poate ca jurist este bun, dar ca manager lasă de dorit şi numai angajarea în câmpul muncii a oamenilor cu cunoştinţe manageriale îi poate garanta un oarecare success într-un termen scurt”, precizează Urechean.

Ce să nu facă Andrei Năstase? „Trebuie să muncească mult şi să ia pildă de la fostul primar Serafim Urechean, care de 1-2 ori pe săptămână, la ora 3 noaptea, era deja la lucru. Să nu aştepte ora 8 dimineaţa. Să fie receptiv cu oamenii. Să nu împartă Chişinăul în „ai noştri” şi „ai lor”. Primarul trebuie să fie imparţial. Chişinăul iubeşte stabilitatea şi atenţia. Să intre în cartierele oraşului. Fiecare proiect să fie testat împreună cu specialiştii înainte de a-i da start. Câteva eşecuri la rând şi cu asta s-a terminat cariera. Oamenii privesc primarul ca pe un tată al municipalităţii”, conchide Urechean.

Andrei Năstase este doar al treilea primar al mun. Chișinău prin vot direct. Primul primar al oraşului Chişinău din perioada independenței R. Moldova a fost Nicolae Costin care a deţinut un mandat în perioada 1990-1994. În anul 1994 la cârma Chişinăului a venit Serafim Urechean care a condus municipiul timp de 11 ani, fiind cel mai logeviv primar după Carol Schmidt (1877-1903). Inițial, Urechean a fost desemnat în funcție de președintele R. Moldova, iar în 1999 a devenit primul primar ales prin vot direct al capitalei. În perioada anilor 2005-2007, Capitala a fost administrată de către doi primari interimari: Vasile Ursu (aprilie 2005-ianuarie2007) şi Veaceslav Iordan care a deţinut această funcţie timp de 5 luni în anul 2007. În anul 2007, chişinăuienii îl aleg primar pe Dorin Chirtoacă, care a câştigat trei mandate consecutive, fiind primar de Chişinău până-n anul 2017. După ce Chirtoacă a demisionat, la scurt timp după ce a fost suspendat din funcție, reţinut şi judecat în dosarul parcărilor cu plată – Primăria Chişinău a fost condusă, inițial, de viceprimarul Nistor Grozavu, iar ulterior, timp de 4 luni, de Silvia Radu, primară interimară. În ultima lună, după ce Radu a degrevat din funcție pentru a candida la alegerile locale anticipate, Primăria a fost gestionată de viceprimarul Ruslan Codreanu, cel care a fost numit în funcție de către un alt viceprimar, Nistor Grozavu.

Candidatul comun al Platformei DA, PAS și PLDM, Andrei Năstase, a acumulat majoritatea voturilor în turul doi de scrutin al alegerilor locale noi din mun. Chișinău, care au avut loc duminică, 3 iunie. Andrei Năstase a acumulat 52,57% din voturi, iar Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor, a adunat 47,43%.