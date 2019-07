Parlamentul și Guvernul anunță concurs pentru selectarea a patru judecători constituționali

La o distanță de o săptămână de când membrii Curții Constituționale și-au dat demisia in corpore, Parlamentul și Guvernul anunță concurs pentru selectarea noilor judecători constituționali.

În cadrul concursului, atât Legislativul, cât și Executivul, urmează să selecteze câte doi judecători ai Înaltei Curți.

Cei doi judecători care vor fi numiți de Parlament, vor fi selectați de către Comisia juridică, numiri și imunități, iar cei doi judecători care vor fi numiți de către Guvern, vor fi selectați de către o comisie din care vor face parte prim-ministra Maia Sandu, ministra Justiției, Olesea Stamate, un fost judecător al Curții Constituționale, Avocatul Poporului sau un reprezentant delegat de Avocatul Poporului, doi reprezentanți ai societății civile, un doctor în drept și un specialist în managementul resurselor umane.

Candidatul la funcţia de judecător al Curții Constituționale trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

În cadrul concursului anunțat de Parlament, candidații își pot depune dosarele în perioada 2 – 12 iulie. Depunerea dosarelor în cadrul concursul organizat de Guvern se va face însă în perioada 2 – 14 iulie.

Tot astăzi, și Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru selectarea a doi membri ai Curții Constituționale.

Potrivit legii, Curtea Constituţională se compune din 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani. Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii.

Judecătorii Curții Constituționale au demisionat in corpore la 26 iunie după ce timp de mai bine de două săptămâni, experți, politicieni, organizații neguvernamentale, dar și membri ai societății civile, au criticat deciziiile luate de CC în perioada 7 – 9 iunie.

Între 7-9 iunie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului R. Moldova și votarea noului Guvern, iar ulterior, a instituit interimatul funcției de președinte, după ce, în prealabil, a decis că termenul limită în care putea fi votat un nou Guvern era 7 iunie 2019, nu 9 iunie, așa cum se menționa anterior în spațiul public.

Deciziile au coincis cu poziția Partidului Democrat din Moldova (PDM), care a declarat nelegitime voturile din Parlament, prin care a fost ales speakerul și votat Guvernul Sandu, și a solicitat declanșarea alegerilor anticipate.