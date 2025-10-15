Guvernul a aprobat o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de pasageri

Transportul rutier de pasageri va funcționa după reguli care „vor ține cont de costurile reale ale operatorilor și de interesul călătorilor”, anunță miercuri, 15 octombrie, Guvernul.

Astfel, a fost aprobată noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraional și raional, elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în colaborare cu Agenția Națională Transport Auto (ANTA).

Documentul stabilește un sistem transparent de formare a tarifelor, bazat pe costuri reale (combustibil, salarii, întreținere, amortizare etc.) și introduce mecanisme automate de ajustare, în funcție de prețul combustibilului și coeficientul de îmbarcare. Totodată, autoritățile raionale vor putea aplica coeficienți de ajustare, ținând cont de specificul rutelor locale.

Prin noul cadru, se urmărește asigurarea:

serviciilor de transport mai sigure și mai confortabile pentru pasageri;

condițiilor corecte de activitate pentru operatorii care investesc în vehicule moderne;

predictibilitatea și echilibrul între costuri și tarife.

Aplicarea metodologiei va fi monitorizată de ANTA și de autoritățile locale, fără crearea unor structuri noi sau costuri suplimentare.

„Noua metodologie va contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului transportului rutier de pasageri și la o mobilitate mai bună pentru populație, în special în mediul rural”, se spune în comunicat.

În prezent, serviciile regulate sunt asigurate de circa 765 operatori cu peste 6600 vehicule, acoperind peste 2000 de rute la nivel național, raional și internațional, majoritatea vehiculelor având o vechime mai mare de 10 ani.