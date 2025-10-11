Cititorul de gardă „Știe cineva câți oameni au ajuns boschetari în urma tranzacțiilor care implică companiile de microcreditare?” 

Pe parcursul unei singure săptămâni, ZdG a fost apelat de mai mulți cititori îngrijorați și indignați de felul în care companiile de microfinanțare acordă împrumuturi unor persoane inapte de a le rambursa. „Cred că se face intenționat. Moldova e plină de datornici care, pentru că nu reușesc să restituie datoriile, rămân fără case, fără terenuri sau fără alte bunuri personale. Sunt scheme bine puse la punct. Rudele celor rămași acasă muncesc în străinătate, iar banii trimiși ajung, în mare parte, pe conturile companiilor de microfinanțare”, ne-a povestit Gheorghe Ursu, pensionar, stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie.

„Moldova e plină de datornici care, pentru că nu reușesc să restituie datoriile, rămân fără case, fără terenuri”

„Știe cineva câți oameni au ajuns boschetari în urma acestui fel de tranzacții?” – ne-a întrebat indignat cititorul ZdG, precizând că el nu are nevoie să ia împrumuturi, că se descurcă bine în Marea Britanie, doar că i se frânge inima când aude câți oameni sunt nenorociți de aceste companii de microfinanțare. „Am sunat la o companie, aleatoriu. Mi-au zis că pot primi imediat banii, doar cu buletinul, până la 300 de mii de lei. Doamne ferește! Am vorbit cu oameni care suferă din cauza asta. Vreau să apelez și la Banca Națională, ca să-mi explice cum poți da bani fără niciun control”, ne mai spune Gheorghe Ursu.

Altă cititoare, Larisa Badan, din Chișinău, revenită recent din Italia, ne-a povestit suferința ei cauzată de activitatea companiilor de microfinanțare.

„Eu cred că sunt elaborate scheme speciale ca să distrugă Moldova. Ei acționează implicând persoane cu probleme de sănătate, inclusiv mintală, cei mai săraci oameni, persoane fără cunoștințe financiare sau juridice. Cunosc de aproape aceste tragedii și vreau să le dezvălui, în speranța că noii legiuitori vor face ordine în aceste activități, salvându-i pe cei săraci de o și mai mare sărăcire”, ne-a spus, printre lacrimi, Larisa Badan.

Femeia spune că a studiat regulamentele acestor companii și este șocată că în R. Moldova e posibil să accesezi credite fără a prezenta dovezi că vreodată vei putea rambursa banii împrumutați. „Cunosc foarte multe cazuri tragice. De exemplu, un bărbat alcoolic dintr-un sat, tată a mai multor copii, a apelat la o astfel de companie și doar cu buletinul de identitate a luat 50 de mii de lei. Nimeni nu i-a cerut vreo dovadă că va avea de unde restitui acești bani cu tot cu dobândă. Pentru că omul nu a avut de unde restitui banii, compania a apelat la executori și, în scurt timp, omul s-a pomenit cu sechestru pe casă și pe terenuri. Așa ajung pe drumuri familii întregi. Și în orașe e aceeași situație. Oricine poate lua sume mari de bani fără a garanta că poate restitui acești bani”, explică Larisa Badan, dezvăluindu-și în continuare durerea proprie.

Cum să-mi salvez feciorul?

„Am un fecior care suferă de schizofrenie paranoidă. A absolvit ASEM. A muncit în organele de interne și în SIS. Pe vremea lui Plahotniuc, i-au înscenat un dosar penal, l-au obligat să achite o sumă mare de bani ca și prejudiciu material. A trecut prin multe greutăți, inclusiv violență fizică. După aceste probleme, băiatul a început a da semne de boală. Din cauza problemelor, soțul a intrat în depresie și a decedat. Starea băiatului s-a agravat. Am vândut tot ce am avut și l-am dus la spital aici, după care în Italia, unde medicii mi-au spus că nu poate fi tratat, doar dacă va respecta regimul și tratamentul pe parcursul întregii vieți. Nu reușește”, ne spune femeia.

„Am vândut tot ce am putut ca să întorc datoriile lui. Am suportat câteva intervenții chirurgicale și nu mai pot munci. Am venituri de doar 2000 de lei pe lună. Întrebarea mea e de ce îi dau bani unui pacient cu probleme psihice, care nu muncește? Cât am lipsit, muncind în străinătate, el a dus totul din casă ca să scoată niște bani. E foarte greu. Am muncit 21 de ani în școală și nu înțeleg ce pot să fac. El promite că nu va mai face, dar continuă să ducă totul din casă”

„Eu, fiind plecată la muncă peste hotare, pentru că nu aveam din ce trăi, el a început, pe lângă boala sa, să consume alcool. Încerca să se angajeze la lucru, dar nu rezista mai mult de câteva zile, pentru că devenea nervos, avea halucinații, striga și vorbea în gura mare cu Plahotniuc, vorbea despre mafie, despre suferință. Pentru că nu avea bani, a început a cere de la companiile de împrumuturi. Și îi dădeau. Între turele de tratament de la psihiatrie și pauzele în care era externat, el reușea să împrumute sume mari de bani, pentru că nimeni nu-i cerea dovezi că are de unde restitui datoriile. Știu că băncile solicită dosare întregi de acte ca să-ți dea un credit, dar aceste companii am impresia că, pur și simplu, sunt interesate de a aduna cât mai mulți «clienți». Am vândut tot ce am putut ca să întorc datoriile lui. Am suportat câteva intervenții chirurgicale și nu mai pot munci. Am venituri de doar 2000 de lei pe lună. Întrebarea mea e de ce îi dau bani unui pacient cu probleme psihice, care nu muncește? Cât am lipsit, muncind în străinătate, el a dus totul din casă ca să scoată niște bani. E foarte greu. Am muncit 21 de ani în școală și nu înțeleg ce pot să fac. El promite că nu va mai face, dar continuă să ducă totul din casă”, povestește Larisa Badan.

„La psihiatrie îl țin vreo trei săptămâni și îl eliberează, dar el nu e stăpân pe sine. Ultima dată când am revenit din Italia, am descoperit că a dus din casă un televizor pe care l-a cumpărat cu 750 de euro. Pe acel televizor, nou-nouț, împachetat, i-au dat 700 de lei. Nu știam că e plin de datorii, dar am descoperit mesajele din telefonul lui și am aflat. Când am încercat să mă descurc, companiile nu vor să-mi ofere date despre datoriile lui. El are certificat că e bolnav, că nu poate munci. M-am dus la companie cu actele băiatului, le-am arătat, le-am vorbit despre probleme, iar ei au început a striga la mine. Le spuneam că el e bolnav, că în orice moment poate comite lucruri groaznice. Nici nu au vrut să mă asculte, m-au trimis la oficiul central, în alt capăt de oraș. Acolo le-am explicat totul. Și ei mi-au spus că nu au dreptul să-mi ofere informații fără acordul băiatului. Le-am arătat toate certificatele despre sănătatea lui, dar fără rost. Doar după ce am spus că chem presa și poliția au acceptat să îmi ofere ceva informații”, explică femeia.



„E o schemă mafiotă, lucrează cot la cot cu lombardurile. I-au dat un notebook de 13 mii de lei, după care – căști de 18 149. În august a cerut bani – 9092 de lei, fără ca el să restituie din împrumuturile luate mai devreme. Știu că legile despre împrumuturi permit acordarea banilor doar în temeiul certificatelor despre venituri. Eu așa și nu am obținut informația despre temeiul în care i-au dat acești bani. Are datorii de circa 50 de mii de lei. I-am propus să meargă cu mine la Costiujeni ca să obținem acordul lui. Trecând prin oficiile lor, am început să am frică de tot ce se întâmplă pe acest tărâm. Aici sunt puse la punct scheme de delapidare a R. Moldova. Cei două milioane care muncesc peste hotare fac bani inclusiv pentru a stinge datoriile celor de acasă, unii dintre care sunt alcoolizați, drogați, deraiați psihic. Unde sunt banii? Cine garantează pentru ei? Sunt foarte multe familii victime ale acestor scheme – familii rămase fără case, fără proprietăți, copii împrăștiați pe drumuri. Profită de sărăcia oamenilor și dau bani, ca apoi să le ia totul. Nicăieri în lume nu se dau credite fără a garanta rambursarea”, povestește Larisa Badan, care a trimis o scrisoare și în adresa Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

„Aștepți răspunsul 15 minute și poți primi banii în numerar”

Pe site-urile companiilor de microfinanțare, circa 130 la număr în R. Moldova, se promovează intens procedura prin care orice cetățean care are vârsta între 21–70 de ani și deține buletin de identitate valabil poate solicita credite online. „Aștepți răspunsul 15 minute și poți primi banii în numerar”, anunță companiile.

Tot pe site, cu caractere minuscule, sunt aduse diferite „exemple informative”, cum ar fi „Pentru o Linie de Credit în valoare totalǎ de 30 000.00 de lei, pe un termen de 60 de luni, se va calcula dobânda de 22 980.00 Lei, comision de gestionare – 7 020.00 Lei, DAE – 63.23%. Valoarea totală plătibilă 60 000.00 Lei.”