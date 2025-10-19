VIDEO „Trebuie să comunici, chiar dacă unele lucruri nu sunt plăcute”. Daniel Vodă, la final de mandat, la Podcast ZdCe

Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Recean, este invitatul Podcast ZdCe. După ce a anunțat că pleacă din această funcție, odată cu încheierea mandatului actualului Guvern, Daniel Vodă vorbește despre planurile sale de viitor.

Totodată, el răspunde la întrebarea dacă se vede parte a viitorului Executiv. Daniel Vodă se referă la modul cum a lucrat cu prim-ministrul Dorin Recean, cum a construit strategia de comunicare, care au fost reușitele, eșecurile și situațiile mai dificile în calitate de comunicator, precum și la decizia lui Dorin Recean de a nu face parte din viitoarea guvernare, deși a candidat pe lista PAS.

Daniel Vodă a comentat despre candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de viitor prim-ministru, despre prestația lui publică și modul cum a comunicat PAS la acest subiect.

Daniel Vodă analizează modul de comunicare al partidelor de opoziție, precum și pe cel al Partidului Acțiune și Solidaritate, în campania electorală pentru parlamentare și la impactul președintei Maia Sandu asupra rezultatelor alegerilor.