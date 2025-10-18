Cititorul de gardă Călătorești spre Leova? Poți cumpăra bilet doar până la Cantemir sau Cahul!

Problema asigurării cu transport rutier a călătorilor de pe itinerarul Chișinău–Leova nu este una nouă. Chiar dacă e veche, deocamdată nu sunt înregistrate progrese în soluționarea acesteia. Ba mai mult, recent, orașul Leova a fost exclus din itinerarul cursei regulate Chișinău–Cahul. Decizia a fost luată la insistența unor operatori de transport rutier. Călătorii de pe ruta Chișinău–Leova susțin că sunt prejudiciați, în special persoanele vârstnice și cele cu venituri modeste, care nu dețin transport privat sau posibilități de a călători cu automobile de ocazie.

Radu Raicu este jurist de profesie, activist civic și promotor al drepturilor omului. Deoarece este o persoană cu dizabilități, acesta pledează pentru drepturile și pentru egalitatea acestor oameni. Locuiește în or. Leova. Monitorizează problemele din localitatea sa, le sesizează și insistă ca acestea să fie soluționate de autorități. De mai mult timp este îngrijorat de felul în care sunt tratați locuitorii orașului său care călătoresc pe itinerarul Chișinău–Leova.

De mai multe ori s-a confruntat personal cu această problemă. Astfel, a decis, în calitatea sa de activist civic, să colecteze sesizările celor nemulțumiți de felul în care circulă transportul din capitală spre baștina lor.

„Sâmbătă, 11 octombrie, la Gara de Sud, am solicitat un bilet spre Leova, însă doamna de la ghișeu mi-a spus că nu se vând bilete spre Leova, motivând că „nu sunt bilete disponibile”. Cum să nu vândă bilete spre destinația Leova? Fiind studentă, mă confrunt deseori cu această problemă, deoarece călătoresc aproape săptămânal. Deși bilete nu se vând, rutierele care circulă spre Cantemir, Cahul sau Giurgiulești fac popas la Leova, deci, evident, pot fi vândute bilete și până acolo. Consider că e lipsă de profesionalism și de respect față de călători. De ce nu s-ar vinde bilete și spre o destinație intermediară? De ce această situație rămâne nesoluționată sau cel puțin neexplicată: de ce nu se vând bilete până la Leova, deși transportul circulă prin acest oraș?” – sesizează problema o studentă originară din Leova.

Radu Raicu spune că „problema respectivă se trage de prin septembrie 2024, când a fost modificat art. 36, al. 3 al Codului rutier. Documentul în noua redacție le permite operatorilor de transport auto să aleagă singuri destinațiile. În consecință, noi am ajuns să cumpărăm bilete cu o destinație mai lungă. Deci, deși coborâm la Leova, noi suntem obligați să cumpărăm bilete până la Cantemir sau chiar până la Cahul.

Au fost semnalate mai multe astfel de cazuri, chiar dacă oamenii au frică să facă mai multe dezvăluiri.

Dacă e să ne raportăm la destinația Chișinău–Leova, cumpărând un bilet până la Cantemir, oamenii achită cu 20 de lei mai scump. În raionul Leova avem peste 7000 de pensionari. Aceștia deseori au nevoie de asistență medicală acordată de instituțiile din Chișinău. Aceștia sunt prejudiciați cel mai mult.”

Radu Raicu susține că aceste acțiuni nu sunt o simplă tentativă de prejudiciere a unor persoane, dar și cazuri de corupție, pe care nimeni nu dorește să le combată. Acesta mai spune că, potrivit Codului rutier, programele transportului pot fi modificate prin introducerea de noi rute; prelungirea unei rute existente; excluderea rutelor în cazul retragerii autorizației de transport și al inoportunității expunerii rutei respective la concurs; modificarea numărului de curse; modificarea graficelor de circulaţie; includerea, excluderea sau modificarea gărilor auto şi/sau a staţiilor publice; modificarea numărului de zile în care se efectuează cursa; modificarea cerințelor minime privind capacitatea de îmbarcare și categoria de confort a vehiculului rutier.

„Toate acestea ar trebui efectuate doar în interesul cetățenilor, a celor care achită taxe pentru călătorii”, mai spune Radu Raicu.

Pe 21 octombrie, Agenția Națională Transport Auto urmează să abordeze într-o ședință specială problema transportului rutier de pasageri care circulă spre Leova.