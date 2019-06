Mesajul Maiei Sandu pentru membrii CSM: „Dacă nu știu să își facă treaba, să își aleagă alt loc de muncă”

Prim-ministra Maia Sandu a fost prezentă astăzi la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru a ține un discurs despre importanța reformei justiției, dar și despre faptul că noul Guvern așteaptă ca în următoarele zile membrii CSM să aplice sancțiuni judecătorilor care au luat hotărâri abuzive și au încălcat legea.

„Dacă lucrurile nu se vor schimba, vom căuta o soluție prin Parlament și Guvern. Nu putem tolera atât nerespect față de lege și cetățeni, când toată țara strigă justiție, iar CSM se face că plouă. Dacă nu știu să își facă treaba, să își aleagă un alt loc de muncă”, a declarat Maia Sandu.

Prim-ministra a menționat că în sistemul judecătoresc activează mai mulți magistrați care au luat hotărâri abuzive, motiv pentru care trebuie sancționați.

Totodată, prim-ministra a cerut membrilor CSM asigurarea accesului la informație și a transparenței deciziilor, precum și renunțarea la aplicarea dublelor standarde.

La scurt timp după aces discurs, membrii CSM i-au solicitat lui Corneliu Gurin demisia din funcția de judecător al Curții Constituționale.