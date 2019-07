Maia Sandu merge din nou la Bruxelles

Prim-ministra Maia Sandu urmează să participe la un schimb de opinii cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului European. Conform unui anunț publicat pe pagina Parlamentului European, discuțiile cu Maia Sandu se vor desfășura miercuri, 24 iulie.

„La 24 iulie, membrii Comisiei AFET vor organiza un schimb de opinii cu doamna Maia Sandu, premierul R. Moldova. Schimbul de opinii va fi o oportunitate de a confirma sprijinul deputaților europeni pentru noul program de reformă al Republicii Moldova și pentru tranziția politică pașnică din țară, ca urmare a recentei crize politice”, este menționat în comunicatul Parlamentului European.

Aceasta va fi cea de-a doua vizită a Maiei Sandu la Bruxelles de când ocupă funcția de premier.

Totodată, acum câteva zile, ministrul de Externe, Nicu Popescu, a anunțat despre faptul că Uniunea Europeană reia sprijinul bugetar pentru R. Moldova.