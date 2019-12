FOTO/VIDEO. La Alba Iulia s-a lansat noul partid al lui George Simion: Alianța pentru Unirea Românilor

O nouă formațiune politică unionistă și-a făcut apariția pe ambele maluri ale Prutului. Este vorba despre Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care a fost lansată formal ieri, 1 Decembrie, la Alba Iulia, și care este hotărâtă, potrivit liderilor entităţii, să se înscrie în cursele electorale de la anul, alegerile locale și cele generale.

Potrivit unui comunicat, mişcarea politică va avea liste complete pentru consiliile judeţene, pentru Camera Deputaţilor şi Senatul României, şi îşi anunţă deja primii candidaţi la alegerile de la anul, scrie Agerpres.

„Înainte de toate, vorbim despre resurse! Dacă toate ţările au în România formaţiuni politice care le apără interesele, considerăm ca fiind normal că şi românii trebuie să aibă una. Eu am candidat la alegerile europarlamentare ca independent şi am obţinut, teoretic, 120 000 de voturi. Legal, nu am avut voie să am reprezentanţi în secţiile de votare şi nu mi s-a dat nici măcar dreptul să văd voturile. Oferim această platformă tuturor românilor din afara sistemului partidelor actuale, să poată reprezenta o alternativă reală”, a declarat George Simion, unul dintre liderii entităţii.