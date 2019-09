Ex-premierul Filip crede că interceptările opozanților PDM nu au fost ilegale

Fostul șef al Executivului, democratul Pavel Filip, susține că nu știa despre interceptările opozanților PDM, despre care a scris anterior RISE Moldova. Totodată, liderul interimar al PDM spune că interceptările nu au fost ilegale.

„Nu am avut niciodată tangențe cu această dimensiune. Dar acum am participat la câteva ședințe ale comisiei pentru securitate. Din cele auzite, am desprins un lucru: nu au fost interceptări ilegale. În continuare deja să se clarifice”, a declarat acesta în cadrul ediției din 4 septembrie a emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV.

Filip afirmă că a înțeles că este imposibil să faci interceptări ilegale, adăugând: „să fie dusă această anchetă până la capăt; dacă au admis ilegalități, să răspundă”.

Luni, 2 septembrie, Procuratura Generală a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că a pornit trei cauze penale și a dispus transmiterea acestora Procuraturii Anticorupție (PA) pentru efectuarea urmăririi penale pe faptele interceptărilor ilegale, admise în dosarele penale instrumentate în perioada anilor 2017-2019 de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit RISE Moldova, în ultimii ani, autoritățile au desfășurat o adevărată campanie de interceptare și filare a opozanților guvernării democrate. Operațiunea s-a desfășurat sub paravanul a trei dosare penale trase la indigo, pornite în baza unor mesaje de pe Facebook sau declarații la conferințe de presă. Sub lupa procurorilor și a polițiștilor au nimerit 52 de persoane, inclusiv politicieni, reprezentanți ai societății civile și chiar jurnaliști. Pe lângă interceptarea convorbirilor telefonice, unora le-a fost monitorizată și viața privată. În locuințe le-au fost instalate microfoane și camere video.

Colaj: rise.md