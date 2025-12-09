VIDEO Motivul pentru care a fost amânată examinarea cererii unei candidate la funcția de judecătoare privind înaintarea propunerii repetate șefei statului de numire în funcție. Soluția adoptată de CSM

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-au întrunit marți, 9 decembrie, în ședință. Aceștia urmează să examineze 17 subiecte, printre care depunerea jurământului de către judecătorii noi numiți în funcție și Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Ana Panov de la Curtea de Apel Centru.

UPDATE 14:35 Ședința s-a încheiat.

UPDATE CSM a decis amânarea subiectului – cererea candidatei la funcția de judecător Ruxanda Panuș privind înaintarea propunerii repetate președintelui R. Moldova de numire în funcție. În același timp, Consiliul i-a acordat avocatului lui Panuș un termen de două luni pentru a-și perfecta accesul la secretul de stat. Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi „pro” și zero „împotrivă”.

Ulterior, subiectul va fi examinat într-o nouă ședință a CSM.

Solicitat de Ziarul de Gardă, președintele CSM, Sergiu Caraman, a explicat soluția adoptată de Consiliu.

„Cererea a fost respinsă (pe 15 iulie 2024, președinta Maia Sandu a respins numirea Ruxandei Paniș în funcția de judecător, n.r.), iar la baza respingerii au stat câteva informații care au fost comunicate de către Serviciul de Informații și Securitate. Acum, aceleași informații au venit la CSM. Noi avem acces la secret de stat, am luat cunoștință cu aceste informații. Pe de altă parte, avocatul doamnei Panuș urma să-și perfecteze și el acces la secretul de stat, pentru ca noi să-i aducem la cunoștință informația dată, pentru ca ulterior să dezbatem în ședință argumentele, să vedem cum procedăm. Până în prezent, avocatul nu a făcut acest lucru. S-au invocat diverse chestiuni. Am decis că nu putem să mergem înainte fără această informație și să-i oferim o ultimă șansă. Deci, i s-a acordat două luni ca să-și perfecteze accesul la secretul de stat, să ia cunoștință cu aceste informații, să mai discutăm o dată acest subiect și să-i punem punct. Mai simplu vorbind, s-a amânat (subiectul, n.red.) pentru ca avocatul să-și perfecteze accesul la secretul de stat, ca să vină pregătit”, a precizat Sergiu Caraman pentru ZdG.

Pentru ca CSM să o propună din nou pe Ruxanda Panuș pentru funcția de judecătoare, este necesar ca cel puțin opt membri ai Consiliului să-și exprime votul în favoarea acestei candidaturi.

Anterior, Panuș a declarat că unul dintre motivele invocate de Președinție a fost că tatăl său a avut calitatea de inculpat în cadrul unui dosar penal. Aceasta a menționat că tatăl său a fost achitat de către instanță printr-o decizie irevocabilă.

„Ce ține de identificarea unor factori de risc și amenințări asupra securității statului în privința candidaturii mele, am prezentat cazierul judiciar detaliat prin care am încercat să probez în mod repetat faptul că nu am fost atrasă la răspundere penală, contravențională, pe tot parcursul activității mele în cadrul instanțelor de judecată. De asemenea, nu a fost emis niciun raport al Autorității Naționale de Integritate referitor la identificarea unor factori de risc ce ține de corupție sau alte aspecte. Mai mult ca atât, în 2020 am trecut poligraful, în care au fost introduse întrebări ce ține de corupție, și am trecut cu brio. Consider că motivarea respingerii candidaturii trebuie să fie clară și precisă, iar pentru mine, cel puțin, nu sunt nici clare nici precise motivele care au stat la baza refuzului președintelui de a semna decretul meu de numire”, a spus Ruxanda Panuș membrilor CSM.

UPDATE 13:26 Ședința CSM continuă.

UPDATE 13:14 A fost anunțată o scurtă pauză.

UPDATE 13:05 În urma deliberării, Consiliul a acceptat Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru, constatând nepromovarea evaluării externe.

Astfel, magistrata Silvia Cecan a fost eliberată din funcție și lipsită de dreptul la indemnizația unică de concediere.

„Plenul CSM hotărăște: (…) Se eliberează din funcție judecătoarea Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru în temeiul art. 18 (5) din Legea nr. 252/ 2023. Se decade Silvia Cecan din dreptul de a exercita funcția de judecător, timp de cinci ani, din data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii.

Se informează Autoritatea Națională de Integritate că Silvia Cecan nu are dreptul de a exercita funcția de demnitate publică, timp de cinci ani, din data rămânerii definitive a hotărârii CSM.

Se lipsește Silvia Cecan de dreptul la indemnizație unică de concediere. Hotărârea poate fi contestată la CSJ în termen de 15 de la notificare (…)”, a precizat președintele CSM, Sergiu Caraman.

Hotărârea a fost aprobată cu votul a nouă voturi „pro” și unul „împotrivă”.

Procedura de reevaluare a fost inițiată de cǎtre CSM prin Hotărârea nr. 342/28 din 01 iulie 2025. Reevaluarea a vizat în mod special diferențe substanțiale de avere constatate pentru perioada 2016, 2017, 2018, 2020 și 2021.

În urma analizei efectuate de CSM și Comisia de evaluare externă s-au constatat „dubii serioase privind criteriul de integritate financiară, ca urmare a identificării unor diferențe semnificative între venituri și cheltuieli, ce depășesc pragul legal prevăzut de Legea nr. 252/2023”.

UPDATE 12:13 În fața membrilor Consiliului, magistrata Cecan a declarat: „Solicit, din start, CSM-ului să respingă Raportul de evaluare din 25 noiembrie 2025 și să adopte o hotărâre nouă prin care să constate promovarea subiectului reevaluării. Sunt de acord cu constatările Consiliului, expuse în hotărârea sa din 1 iulie 2025 și categoric nu sunt de acord cu Raportul elaborat de Comisie din 25 noiembrie 2025, or contravine normelor legale privind dispunerea unei evaluări repetate (…)”.

UPDATE 12:07 Membrii Consiliului au revenit în ședință. Aceștia discută pe marginea Raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru.

În noiembrie 2025, Comisia de evaluare externă a decis nepromovarea reevaluării de către Silvia Cecan, confirmând astfel rezultatul evaluării inițiale și constatarea necorespunderii cu criteriile de integritate.

Cu 10 voturi „pro”, Consiliul a dispus examinarea subiectului în lipsa reprezentantului Comisiei de evaluare.

Silvia Cecan a ajuns în sistem 2006 , când a fost numită în funcţia de judecător la Judecătoria Făleşti, pe un termen de 5 ani. Trei ani mai târziu, a fost transferată la Judecătoria Bender, în calitate de magistrat. La scurt timp devine acolo preşedinte interimar.

În 2010 este numită în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bender, pe un termen de 4 ani, fiind numită în 2011 în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. În 2012, devine judecător la Curtea de Apel Bender, iar în 2014 este transferată în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

UPDATE 11:48 Președintele CSM, Sergiu Caraman, a anunțat o pauză.

UPDATE 11:46 S-a decis amânarea deliberării și pronunțării deciziei pe marginea Raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Angela Braga de la Curtea de Apel Centru.

UPDATE 11:02 Judecătoarea Angela Braga, investigată într-un dosar de corupție și care a promovat evaluarea reluată a integrității, a solicitat examinarea Raportului Comisiei de evaluare externă în ședință închisă.

„Solicităm să petrecem cu ușile închise ședința dată, adică să nu fie publică ședința. Raportul respectiv a fost examinat cu ușile închise și la Comisie, pentru că se pot discuta anumite chestiuni ce țin de urmărirea penală, anumite declarații ce țin de urmărirea penală, care vizează nu doar subiectul evaluării, dar și alți judecători. Pentru a nu perturba inclusiv urmărirea penală sau viața privată a celor care se pretinde a fi implicați, noi solicităm examinarea acestui subiect cu ușile închise”, a spus reprezentantul magistratei în fața membrilor CSM.

Cu nouă voturi „pro”, cererea a fost aprobată de membrii Consiliului.

UPDATE 10:45 Se discută pe marginea subiectului privind examinarea Raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Angela Braga de la Curtea de Apel Centru.

Judecătoarea Curții de Apel Centru din Chișinău, Angela Braga, activează în sistemul judecătoresc din 2008.

ZdG a scris în luna martie, citând surse, că Tamara Mereuță, Emil Bulat și Natalia Berbec de la Judecătoria Hîncești și Angela Braga, de la Curtea de Apel Centru din Chișinău sunt cei patru judecători cercetați pentru acte de corupție.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au efectuat, la 19 martie, circa 30 de percheziții în cadrul a 12 cauze penale pe fapte de corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență. Acțiunile s-au desfășurat în mai multe regiuni din țară. Potrivit materialelor anchetei, au fost documentate acțiunile a patru judecători, un procuror și trei avocați implicați în faptele de corupție în cauze penale și contravenționale aflate în examinarea Judecătoriei Hâncești, dar și la Curtea de Apel Centru. Astfel, suspecții ar fi favorizat soluționarea unor dosare în schimbul unor sume de bani sau altor beneficii ilicite. Totodată, mai multe persoane care au oferit mită judecătorilor prin avocați intermediari ar fi început să colaboreze cu ofițerii CNA.

UPDATE 10:34 Cu 10 voturi „pro” ale membrilor Consiliului, cererea de retragere a fost aprobată.

UPDATE 10:26 Consiliul examinează subiectul privind retragerea cererii candidatului Ion Covalciuc de participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

„Pe 3 decembrie 2025, domnul Ion Covalciuc a depus o cerere prin care specifică că, în baza unor circumstanțe de ordin obiectiv, ne informează că se retrage din concursul pentru funcția de judecător al CSJ, concurs anunțat prin hotărârea noastră din 16 ianuarie 2025”, a declarat membra CSM, Tatiana Ciaglic.

UPDATE 10:24 CSM a aprobat cererea vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, Dumitru Racoviță, cu privire la acordarea concediului paternal.

UPDATE 10:23 A fost aprobată cererea judecătoarei Tamara Crinițcaia de la Judecătoria Soroca, sediul Central, cu privire la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor.

UPDATE 10:13 A fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii.

UPDATE 10:11 Ana Panov a depus o cerere de amânare a subiectului de pe ordinea de zi. Cu 8 voturi „pro”, examinarea Raportului Comisiei de evaluare a fost amânată pentru o altă dată.

UPDATE 10:10 Membrii Consiliului discută pe marginea subiectului privind Raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătoarei Angela Panov de la Curtea de Apel Centru.

UPDATE 10:08 Membrii CSM au revenit în ședință.

UPDATE 09:55 Președintele CSM, Sergiu Caraman, a anunțat „o scurtă pauză”.

UPDATE 09:50 Magistrații recent numiți în funcție, Constantin Bragoi, Olga Marandici și Irina Moraru, au depus jurământul în fața membrilor Consiliului.

Cei trei judecători, alături de alți 12 magistrați, au fost numiți în funcție printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu pe 21 noiembrie 2025.

Constantin Bragoi, sursa: captură foto CSM

Olga Marandici, sursa: captură foto CSM

Irina Moraru, sursa: captură foto CSM

UPDATE 09:46 A început ședința CSM.