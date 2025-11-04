(VIDEO) Focuri de armă trase pe geam de către un angajat al Penitenciarului nr. 15-Cricova. „În curtea blocului sunt foarte mulți copii pe care ne temem să-i lăsăm fără supraveghere”

Un angajat al Penitenciarului nr. 15 – Cricova ar fi tras mai multe focuri de armă pe geam, în timp ce se afla în apartamentul său din Chișinău. Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de 27 octombrie. Nu este primul de acest fel, susțin vecinii. Potrivit lor, bărbatul se afla în stare avansată de ebrietate în momentul incidentului, iar polițiștii veniți la fața locului i-ar fi ridicat arma.

Bărbatul neagă că ar fi existat un asemenea incident, iar Administrația Națională a Penitenciarelor, în subordinea căreia se află Penitenciarul nr. 15 – Cricova, transmite că a inițiat o anchetă de serviciu.

„Este o persoană foarte agresivă și problematică, face abuz de băuturi alcoolice, îndeosebi în zilele libere. Se deplasează în așa stare prin curtea blocurilor de locuit, creează conflicte. În curtea blocului sunt foarte mulți copii pe care ne temem să-i lăsăm fără supraveghere, fiindcă nu știi la ce te poți aștepta de la el. Sperăm foarte mult că în urma incidentului din data de 27 octombrie, când pe parcursul zilei și-a permis să efectueze împușcături, să fie sancționat cât mai aspru. Astfel de cazuri au mai avut loc în subsolul casei de locuit în trecut”, ne-a spus, sub protecția anonimatului, un locatar al complexului locativ în care a avut loc incidentul.

O secvență video, trimisă de locatari, surprinde momentul în care se aud trei împușcături.

Potrivit unor locatari ai blocului, angajații Inspectoratului de Poliție (IP) Centru veniți la fața locului au ridicat arma din care au fost trase focurile și au întocmit un proces-verbal.

Nimeni nu a avut de suferit, împușcăturiile fiind efectuate în aer, pe geamul locuinței.

Bărbatul care ar fi tras din armă în plină zi este Adrian Oglindă, medic de profesie, șef al Secției medicale a Penitenciarului nr. 15 – Cricova, angajat în această funcție în iunie 2024.

Luni, 3 noiembrie, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) ne-a transmis, prin intermediul lui Vladislav Bușmachiu, că instituția a inițiat o anchetă pe acest caz și că Oglindă ar fi fost suspendat din funcție pe perioada desfășurării anchetei.

„După finalizarea anchetei, va fi stabilit dacă acesta urmează să fie concediat sau nu”, ne-a spus Bușmachiu.

Adrian Oglindă, contactat de ZdG tot pe parcursul zilei de luni, 3 noiembrie, ne-a spus inițial că se află la muncă și nu poate vorbi, cerându-ne să-l telefonăm după ora 17.

Contactat ulterior, acesta a negat că ar fi tras din armă pe geamul apartamentului său.

Adrian Oglindă: Știți, eu sunt un om foarte ocupat. Da, eu dețin o armă, dar nu am folosit-o, și mai ales nu în stare de ebrietate.

ZdG: Dumneavoastră negați acuzațiile?

Adrian Oglindă: Da, așa ceva nu s-a întâmplat. Nu există dovezi.

Dat fiind faptul că reprezentantul ANP, Vladislav Bușmachiu, ne-a comunicat că Adrian Oglindă a fost suspendat din funcție, iar cel din urmă ne-a spus că se află la muncă, i-am contactat din nou pe reprezentanții ANP, pe parcursul zilei de marți, 4 noiembrie. De această dată, după verificări suplimentare, Bușmachiu ne-a spus că Oglindă nu a fost suspendat, dar a reconfirmat faptul că a fost inițiată o anchetă în data de 28 octombrie, a doua zi după incident.

Potrivit unor acte consultate de ZdG, o încheiere și un raport întocmite de angajații IP Centru, acum un an, în seara zilei de 12 octombrie 2024, Adrian Oglindă a fost protagonistul unui alt incident în timp ce s-ar fi aflat în stare de ebrietate. Acesta a chemat un echipaj de poliție în curtea blocului în care locuiește, menționând că acolo se află „o persoană agresivă”.

„La fața locului a fost depistat solicitantul, cet. Oglindă Adrian, care se afla vizibil în stare de ebrietate produsă de alcool și care a comunicat că a avut un conflict cu un vecin de la foișor, însă la sosirea Poliției la fața locului, nimeni nu a fost depistat. Totodată, solicitantul nu a depus plângeri sau declarații pe marginea cazului dat, iar apelurile telefonice nu le recepționează”, se spunea în încheierea polițiștilor de la IP Centru, formulată după câteva zile de la incident.

Magdalena Primblas, stagiară ZdG