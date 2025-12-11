VIDEO Escrocherii din Penitenciare: Nouă deținuți ar fi fost implicați într-o schemă de spargere a conturilor de mesagerie pentru a cere bani de la rudele victimelor

Un grup format din nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, sunt bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații. Prejudiciul total cauzat victimelor ar depăși 270 de mii de lei.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General de Poliție (IGP), membrii grupului, aflați în detenție, obțineau acces neautorizat la conturile de „WhatsApp” ale victimelor. Ulterior, contactau rudele acestora și solicitau transferuri urgente de bani. Sumele obținute ar fi fost direcționate către carduri bancare puse la dispoziție de complici aflați în libertate și ulterior redistribuite, pentru a ascunde proveniența ilegală a surselor financiare.

Pentru documentarea întregii scheme infracționale, polițiștii Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, împreună cu angajații Inspectoratelor de Poliție Buiucani și Rîșcani și cu suportul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții în Penitenciarele nr. 13 și nr. 18. În urma perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile utilizate ilegal, cartele SIM, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și alte obiecte cu valoare probatorie.

Cei nouă deținuți sunt cercetați penal. Dacă vinovăția lor va fi demonstrată, ei riscă o pedeapsă suplimentară de până la 8 ani de închisoare.

Poliția continuă examinarea implicării acestora în alte episoade similare și întreprinde măsuri necesare pentru recuperarea prejudiciului cauzat victimelor.