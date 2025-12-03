VIDEO Doi tineri care au agresat fizic o bătrână, iar apoi au deposedat-o de bani și bijuterii, arestați. Poliția anunță că unul dintre suspecți își ispășește deja o pedeapsă pentru un omor comis în grup

Oamenii legii anunță miercuri, 3 decembrie, că au reținut două persoane suspectate de comiterea unui atac tâlhăresc în 2024 asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola.

Suspecții sunt doi tineri în vârstă de 26 de ani din același raion, ambii având antecedente penale pentru diverse infracțiuni, se spune într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP).

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că pe 19 martie 2024, în timpul serii, cei doi, mascați și purtând mănuși, au pătruns în gospodăria victimei, care locuia singură. Aceștia au omorât câinele din curte, iar, ulterior, forțând ușa de la intrare, au intrat în casă, unde au imobilizat bătrâna legându-i mâinile cu un cablu.

„Victima a fost agresată fizic, primind multiple lovituri cu pumnii, ulterior suspecții au amenințat-o cu un cuțit şi au cerut banii pe care îi avea în casă. Aceștia au găsit în domiciliu suma de 33 000 de lei, un inel și o pereche de cercei din aur, după care au fugit într-o direcție necunoscută.

Unul dintre ei a fost arestat pentru 30 de zile și și-a recunoscut vina. Cel de-al doilea se află deja în detenție în Penitenciarul nr. 11 Bălți, unde ispășește o pedeapsă pentru un omor comis în grup în vara anului 2024.

În urma perchezițiilor desfășurate în penitenciar, cu sprijinul angajaților ANP, polițiștii au ridicat telefonul mobil al acestuia, în care au fost găsite informații relevante pentru cauza penală”, menționează reprezentanții instituției.

Conform Poliției, în prezent au loc acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată, suspecții riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 10 ani.