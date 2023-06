Veronica Dragalin, după ce Partidul „Șor” a fost declarat neconstituțional: „CC a ajuns la un rezultat pe care Procuratura tot îl urma prin procedură penală”

Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, s-a expus asupra deciziei Curții Constituționale (CC) prin care Partidul Politic „Șor” a fost declarat drept neconstituțional. Șefa PA a menționat că formațiunea politică putea fi dizolvată și prin procedură penală. Declarația a fost făcută luni seară, 19 iunie, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.

Întrebată cum vede hotărârea de astăzi a Înaltei Curți, Veronica Dragalin a spus că „din punct de vedere al legii penale, Procuratura Anticorupție consideră că sunt suficiente probe ca să fie trasă la răspundere penală persoana juridică Partidul „Șor””.

„Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în privința persoanei juridice Partidul Politic „Șor” și în privința Marinei Tauber. Urmează să fie trimis dosarul în judecată. Noi am sesizat Curtea Constituțională cu privire la probele acumulate pe parcursul acestei investigații conduse de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție. Am trimis informația solicitată și până la urmă Procuratura Anticorupție n-a participat în acest proces, dar am văzut și eu astăzi, cum au văzut și restul cetățenilor, decizia pe care a luat-o Curtea Constituțională (…). Eu nu știam la ce să mă aștept pentru că nu sunt expertă în legea constituțională din R. Moldova. Eu știu că din punct de vedere al legii penale, Procuratura Anticorupție consideră că sunt suficiente probe ca să fie trasă la răspundere penală persoana juridică Partidul „Șor” și ca urmare această persoană juridică poate fi lichidată prin procedură penală. Până la urmă, Curtea Constituțională a ajuns la un rezultat pe care Procuratura tot îl urma prin procedură penală”, a spus Dragalin.