Usatîi a cerut recuzarea unui judecător din completul de la Curtea de Apel care examinează contestația blocului lui electoral privind secțiile de votare în diasporă

Liderul blocului electoral „Renato Usatîi” a solicitat, prin avocatul său, recuzarea judecătorului Anatol Minciună, din completul de judecători, care examinează luni contestație depusă de blocul electoral în legătură cu decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind numărul secțiilor de votare care urmează să fie deschise la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie.

În argumentarea recuzării înaintate, Usatîi a invocat faptul că magistratul Anatol Minciună este unul dintre magistrații care au decis excluderea partidului lui din lupta pentru parlamentarele din 2014, decizie care la 7 aprilie 2021 a fost anulată. Detalii aici

„Noi am cerut recuzarea judecătorului lui Anatolie miNCIUNĂ, este cel care 2014 a participat la ședința în care ilegal noi am fost scoși din cursa electorală. Noi i-am solicitat autorecuzarea de la ședința de judecată în cadrul căreia noi am cerut în instanță revizuirea deciziei CEC privind secțiile votare care urmează să fie deschise în diasporă”, a declarat Usatîi, fiind prezent la ședința de Curtea de Apel.