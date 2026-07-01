Un tânăr din Dubăsari, trimis în judecată după ce a descărcat peste patru mii de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă

Un tânăr din Dubăsari, care a descărcat și răspândit peste 4000 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă, a fost trimis pe banca acuzaților, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În prezent, conform PCCOCS, tânărul în vârstă de 25 de ani are domiciliul în Dubăsari, însă la sfârșitul anului 2024 și pe parcursul anului 2025, când a descărcat în calculator materiale de abuz sexual asupra copiilor, se afla în Chișinău. Acesta i-a spus unui prieten că nu este angajat în câmpul muncii, motivând că deține doar pașaportul Federației Ruse și pe cel eliberat de pretinsele autorități de la Tiraspol.

„Prin urmare, prietenul l-a primit cu traiul în apartament (la Chișinău, n.r.), l-a însoțit la autorități pentru obținerea dreptului de muncă în R. Moldova, precum și i-a pus la dispoziție un calculator. Totuși, acesta a abuzat de bunătatea prietenului și a folosit un program tip „Torrent” pentru descărcarea acelor fișiere cu pornografie infantilă, care în mod automat deveneau disponibile spre descărcare pentru alte persoane. Mai exact, acesta a privit și filmulețe pornografice cu copii de vârstă pre-adolescentină, deci din categoria pedofiliei.

Urmare a percheziționării și stabilirii acestor fotografii și filmulețe interzise în calculatorul tânărului de către ofițerii INI sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acesta și-a recunoscut vinovăția pentru descărcarea și răspândirea materialelor privind abuzarea sexuală a copiilor, iar procurorii specializați au trimis dosarul penal pentru examinare în judecată. În context, prietenul binefăcător l-a invitat să părăsească apartamentul în care l-a primit gratuit la gazdă”, se menționează în comunicatul Procuraturii.

Potrivit Codului penal, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 3 ani.