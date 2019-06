ULTIMA ORĂ! Președintele Curții Constituționale și-a dat demisia

Mihai Poalelungi și-a dat demisia din funcția de judecător și președinte al Curții Constituționale. Potrivit unui comunicat de presă publicat pe pagina Curții Constituționale, Poalelungi și-a depus cererea de demisie astăzi, 20 iunie.

UPDATE: DOC/ Cum motivează Curtea Constituțională decizia de a-și anula hotărârile din 7-9 iunie

Angajații Curții Constituționale ne-au comunicat că purtătorul de cuvânt al instituției nu este disponibil la acest moment pentru a ne oferi mai multe informații.

Demisia lui Poalelungi vine la scurt timp după ce Curtea Constituțională și-a anulat deciziile luate în perioada 7-9 iunie, care au fost criticate de politicieni, experți, reprezentanți ai societății civile, dar și de instituții internaționale. Totodată, anunțul vine cu o zi înainte ca membrii Comisiei de la Veneția să emită un aviz cu privire la deciziile luate în perioada 7-9 iunie de către judecătorii Curții Constituționale a R. Moldova.

Anterior, prim-ministrul Maia Sandu a cerut demisia tuturor judecătorilor Curții Constituționale.

Mihai Poalelungi a fost numit în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 6 martie 2018, fiind la primul său mandat. La scurt timp a fost ales în funcția de Președinte al Curții Constituționale prin Decizia Plenului Curții Constituționale din 16 martie 2018. Poalelungi a fost singurul candidat la funcția de judecător, iar ulterior de președinte al CC. El a fost anterior președinte al Curții Supreme de Justiție și a fost învinuit de mai multe ori de afiliere și subordonare Partidului Democrat din Moldova.