ULTIMA ORĂ! Judecătorii Curții Constituționale au demisionat in corpore

Judecătorii Curții Constituționale au demisionat in corpore. Anunțul a fost făcut public prin intermediul unui comunicat de presă publicat pe site-ul Curții Constituționale.

Demisia judecătorilor constituționali vine după ce timp de mai bine de două săptămâni, experți, politicieni, organizații neguvernamentale, dar și membri ai societății civile, au criticat ultimele decizii luate de Curtea Constituțioanală, cerând demisia judecătorilor constituționali.

Între 7-9 iunie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului R. Moldova și votarea noului Guvern, iar ulterior, a instituit interimatul funcției de președinte, după ce, în prealabil, a decis că termenul limită în care putea fi votat un nou Guvern era 7 iunie 2019, nu 9 iunie, așa cum se menționa anterior în spațiul public.

Deciziile au coincis cu poziția Partidului Democrat din Moldova (PDM), care a declarat nelegitime voturile din Parlament, prin care a fost ales speakerul și votat Guvernul Sandu, și a solicitat declanșarea alegerilor anticipate.

„Sincronizarea” dintre PDM și CC nu este însă una întâmplătoare. Dintre cei 6 judecători ai Înaltei Curți, 3 dintre ei au fost anterior deputați ai PDM, iar doi au fost incluși în componența CC cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare din luna februarie.

Deciziile CC au trezit mai multe critici și au fost puse sub semnul întrebării de mai mulți experți și oficiali, inclusiv internaționali.

Pe 14 iunie, PDM a anunțat că se retrage de la guvernare, iar a doua zi, sâmbătă, 15 iunie, CC a decis să-și revizuiască și anuleze hotărârile luate între 7-9 iunie, favorabile PDM-ului.

La 20 iunie, președintele Curții Constituționale, Mihai Poalelungi și-a dat demisia.