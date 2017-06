Ilan Șor, con­tro­ver­sa­tul busi­ne­ss­man și pri­mar al ora­șu­lui Orhei, a fost con­dam­nat la 7 ani și șase luni de închi­soa­re pen­tru cumul de infrac­țiuni. Instan­ța însă a dis­pus ca Șor să fie eli­be­rat din arest, iar pedeap­sa pen­tru aces­ta să fie ispă­și­tă doar după rămâ­ne­rea sen­tin­ței defi­ni­ti­ve în vigoa­re. Procu­ro­rii au cerut 19 ani de închi­soa­re pen­tru pri­ma­rul or. Orhei. Sen­tin­ța în dosa­rul Șor a fost pro­nun­ța­tă de jude­că­to­rul Andrei Nicul­cea, cel care a ajuns în sis­te­mul jude­că­to­resc în urmă cu doar doi ani, el făcând par­te însă și din com­ple­tul care l-a con­dam­nat la 9 ani de închi­soa­re pe fos­tul pre­mi­er Vla­di­mir Filat.

Andrei Nicul­cea a men­țio­nat că Șor urmea­ză să fie eli­be­rat din ares­tul la domi­ci­liu, iar aces­ta tre­bu­ie să se pre­zin­te la ședin­țe atunci când va fi citat. Cei 7 ani și jumă­ta­te, dacă vor fi con­fir­mați de Cur­tea de Apel, Șor ar urma să-i petrea­că întrun peni­ten­ci­ar de tip semiîn­chis.

Condamnat la 7 ani și jumătate, dar liber și cu posibilitatea de a părăsi țara

„Instan­ța de jude­ca­tă hotă­răș­te. Se recu­noaș­te Șor Ilan, fiul lui Miron, vino­vat de comi­te­rea infrac­țiu­ni­lor pre­vă­zu­te de art 196 ali­ni­at 4 și art 243, ali­ni­at 3, lit.b, Cod Penal, și se con­dam­nă pen­tru fap­te­le săvâr­și­te. Se apli­că lui Șor Ilan pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii pre­vă­zu­te de arti­co­lul 196, ali­ni­a­tul 4 o pedeap­să sub for­mă de închi­soa­re pe un ter­men de 3 ani. Se apli­că lui Șor Ilan pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii pre­vă­zu­te de art. 243, ali­ni­at 3, lit. B din Codul Penal o pedeap­să sub for­mă de închi­soa­re pe un ter­men de șase ani. Se sta­bi­leș­te lui Șor Ilan, pen­tru con­curs de infrac­țiuni, prin cumul par­ți­al al pedep­se­lor apli­ca­te, o pedeap­să sub for­mă de închi­soa­re pe un ter­men de 7 ani și 6 luni. Se sta­bi­leș­te exe­cu­ta­rea pedep­sei apli­ca­tă lui Șor Ilan într-un peni­ten­ci­ar de tip semiîn­chis. Se pune în exe­cu­ta­re pedeap­sa din momen­tul rămâ­ne­rii pre­zen­tei sen­tin­țe în vigoa­re. Se înlo­cu­ieș­te ares­tul la domi­ci­liu cu eli­be­ra­rea pro­vi­zo­rie sub con­trol judi­ci­ar până la deve­ni­rea sen­tin­ței defi­ni­ti­ve, eliberându-l ime­di­at de sub stra­jă din sala de jude­ca­tă. Se sta­bi­lesc lui Șor Ilan urmă­toa­re­le res­tric­ții și obli­ga­ții. Să nu pără­seas­că teri­to­ri­ul R. Mol­do­va decât în con­di­ți­i­le sta­bi­li­te de instan­ță, să comu­ni­ce instan­ței ori­ce schim­ba­re de domi­ci­liu, să se pre­zin­te la instan­ța de jude­ca­tă ori de câte ori este citat, să nu săvâr­șeas­că acțiuni de natu­ră să împie­di­ce afla­rea ade­vă­ru­lui în cau­za pena­lă. Con­tro­lul exe­cu­tă­rii sen­tin­ței se pune în sar­ci­na Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție. Se admi­te, în prin­ci­piu, acțiu­nea civi­lă a Băn­cii de Eco­no­mii SA, urmând ca în pri­vin­ța cuan­tu­mu­lui des­pă­gu­bi­ri­lor, instan­ța să hotă­ras­că în ordi­nea acțiu­nii civi­le”, a citit Andrei Nicul­cea din dis­po­zi­ti­vul sen­tin­ței apli­ca­te lui Ilan Șor.

„Este o sen­tin­ță neîn­te­me­ia­tă. Au fost acu­mu­la­te pro­be care ates­tă vino­vă­ția lui Ilan Șor”, a decla­rat pro­cu­ro­rul Andrei Băe­șu. „Anu­me Ilan Șor a fost cel care a spus câți bani au fost furați de la Ban­ca de Eco­no­mii, îna­in­te de Kro­ll. Nu tre­bu­ie de uitat că doar Șor a venit cu un auto­de­nunț și a des­cris sche­me­le folo­si­te. El a decla­rat cine sunt bene­fi­ci­a­rii aces­tor bani”, a decla­rat Denis Ula­nov, avo­ca­tul lui Șor. „Vom ata­ca sen­tin­ța. Vreau să vă spun ceva. Lui Ilan Șor i s-au incri­mi­nat pagu­be de 5 mili­ar­de de lei. Noi am demon­strat că dacă și este o pagu­bă în acest dosar, atunci e vor­ba de 2,6 mili­ar­de de lei. Șor nu-și recu­noaș­te vina. El nu are nicio vină în deva­li­za­rea Băn­cii de Eco­no­mii”, a pre­ci­zat aces­ta. Apă­ră­to­rul a pre­ci­zat că Șor are pro­ble­me de sănă­ta­te și din acest motiv nu a asis­tat la pro­nun­ța­rea sen­tin­ței, fiind în aces­te momen­te la domi­ci­liu.

„Dl Șor cre­de că dosa­rul este moti­vat poli­tic. A fost un mesaj dur trans­mis celor care vor să scoa­tă la ive­a­lă cazuri de corup­ție prin auto­de­nun­țuri. Spe­răm că la Cur­tea de Apel vom avea șanse la un pro­ces echi­ta­bil. Vom mer­ge și la Cur­tea Euro­pea­nă pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui unde vom recla­ma pre­lun­gi­rea nemo­ti­va­tă a ares­tu­lui”, a punc­tat și Iuli­an Balan, celă­lalt apă­ră­tor al omu­lui de afa­ceri.

Ulti­ma ședin­ță de jude­ca­tă din dosa­rul lui Ilan Șor a fost pro­gra­ma­tă joi, 21 iunie 2017, la ora 14.30, cu doar o zi îna­in­te de expi­ra­rea ter­me­nu­lui în care fos­tul pre­șe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ție al Băn­cii de Eco­no­mii mai putea fi ținut în arest, con­form unei hotă­râri ante­ri­oa­re a Cur­ții Con­sti­tu­țio­na­le. Ședin­ța a înce­put cu o întâr­zi­e­re de aproa­pe 20 de minu­te. Pes­te aproa­pe o oră, păr­ți­le au luat o pau­ză de câte­va minu­te, iar în jurul orei 16.00, jude­că­to­rul a anun­țat că intră în deli­be­ra­re. Ime­di­at, Ilan Șor a pără­sit gră­bit sedi­ul instan­ței. Sen­tin­ța pe nume­le său a fost pro­nun­ța­tă în jurul orei 18.00, după 33 de ședin­țe de jude­ca­tă. În peri­oa­da exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui, Ilan Șor s-a aflat în arest la domi­ci­liu. De remar­cat că, în alte două dosa­re simi­la­re, cel al fos­tu­lui pre­mi­er Vla­di­mir Filat, dar și în dosa­rul con­tro­ver­sa­tu­lui om de afa­ceri Vea­ce­slav Pla­ton, sen­tin­ța a fost pro­nun­ța­tă de un com­plet for­mat din 3 jude­că­tori. Dosa­rul Șor, deși face par­te din ace­eași cate­go­rie, fiind, la fel ca cele­lal­te două, exa­mi­nat cu uși­le închi­se, a fost atri­bu­it unui sin­gur jude­că­tor.

Judecătorul și procurorul care au decis soarta lui Șor

Andrei Nicul­cea, magis­tra­tul care a pro­nun­țat sen­tin­ța în dosa­rul Șor are expe­rien­ță de doar doi ani în aceas­tă mese­rie, fiind numit jude­că­tor prin decre­tul pre­șe­din­te­lui Nico­lae Timofti din 15 iulie 2015, la scurt timp după ce a renun­țat la func­ția de pro­cu­ror al secți­ei judiciar-penale din cadrul Direc­ți­ei Judi­ci­a­re a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG). La câte­va luni de la numi­re, Nicu­lea urma să facă par­te din com­ple­tul de jude­că­tori care l-a jude­cat și ulte­ri­or con­dam­nat la 9 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re pe fos­tul pre­mi­er Vla­di­mir Filat. Coin­ci­den­ță sau nu, la un an de la numi­rea în func­ție, Nicul­cea este desem­nat să exa­mi­ne­ze și dosa­rul lui Ilan Șor, cel care a fost prin­ci­pa­lul mar­tor al acu­ză­rii în dosa­rul lui Filat. Con­form decla­ra­ției de ave­re și inte­re­se, Andrei Nicul­cea a inves­tit în peri­oa­da 2011-2016 într-un apar­ta­ment de 87 m.p.. Magis­tra­tul con­du­ce o Toyo­ta Rav 4, fabri­ca­tă și pro­cu­ra­tă în 2013. În 2014-2015, Nicul­cea a con­trac­tat două cre­di­te în sumă tota­lă de 41 de mii de euro, fără ter­men și fără dobân­dă.

Andrei Băe­șu, pro­cu­ro­rul care a repre­zen­tat acu­za­rea de stat în instan­ța de jude­ca­tă în dosa­rul Șor a fost numit în fun­cţia de pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Ialo­ve­ni în sep­tem­brie 2011. Pes­te trei ani, în octom­brie 2014, Băeşu ajun­ge la PA, fiind numit în fun­cţie printr-un ordin al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral de atunci, Vale­riu Zub­co. Andrei Băeşu este absol­vent al Insti­tu­tu­lui Naţio­nal al Jus­ti­ţi­ei (INJ), fiind coleg de gru­pă cu pro­cu­ro­ra Adri­a­na Beţi­şor, care a instru­men­tat un alt dosar „cele­bru”, cel al fos­tu­lui pre­mi­er Vla­di­mir Filat. Con­form decla­ra­ției de ave­re, Băe­șu nu are o locu­inţă pro­prie, bene­fi­ci­ind, în ulti­mii ani, de mai mul­te dona­ţii din par­tea mamei sale, care ar lucra în Rusia. În 2015, aces­ta a obți­nut 10 mii de euro de la cume­tria fecio­ru­lui. Împre­u­nă cu soția, acu­za­to­rul de stat decla­ră și două auto­mo­bi­le: un Opel Asta din 2005 și o Sko­da Superb, fabri­ca­tă în 2002 și achi­zi­țio­na­tă în 2012. Ambe­le mașini sunt deți­nu­te de fami­lia Băe­șu prin como­dat sau pro­cu­ră.

De ce a fost învinuit Ilan Șor și cum s-a apărat

Dosa­rul penal pe nume­le lui Ilan Şor, fos­tul preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al Băn­cii de Eco­no­mii a Mol­do­vei (BEM), în care actu­a­lul pri­mar de Orhei este învi­nu­it de escro­che­rie şi spă­la­re de bani, a fost tri­mis în jude­ca­tă la sfâr­și­tul lunii august 2016. Pro­cu­ro­rii l-au acuzat pe Şor de fap­tul că timp de trei săp­tămâni, între 4 şi 25 noiem­brie 2014, ar fi obţi­nut, prin înşe­lă­ciu­ne, pes­te 5 mili­ar­de de lei de la BEM, pe care i-ar fi spă­lat prin inter­me­di­ul a zeci de com­pa­nii offsho­re. Suma a fost con­fir­ma­tă şi de memo­ran­du­mul KROLL, pre­zen­tat la soli­ci­ta­rea orga­nu­lui de urmă­ri­re pena­lă, anu­nţa atunci Ser­vi­ci­ul de Pre­să al PG.

În fapt, susţin acu­za­to­rii de stat, dobân­di­rea bani­lor de la BEM s-ar fi rea­li­zat prin ofe­ri­rea de cre­di­te mai mul­tor com­pa­nii ce ar apa­rţi­ne lui Ilan Şor, iar drept garanţie pri­vind ram­bu­r­sa­rea mij­loa­ce­lor finan­ci­a­re obţi­nu­te ar fi fost pre­zen­ta­te con­trac­te fic­ti­ve, înche­ia­te cu un şir de enti­tă­ţi ban­ca­re din Fede­ra­ţia Rusă. Potri­vit rechi­zi­to­ri­u­lui, incul­pa­tul i-ar fi con­vins pe mem­brii Con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­re al BEM să vote­ze pen­tru cre­di­ta­rea com­pa­ni­i­lor sale, tăi­nu­ind că el este pro­pri­e­ta­rul de fac­to al aces­to­ra. Fiind audi­a­ţi de pro­cu­rori, mem­brii Con­si­li­u­lui au recu­nos­cut că au fost indu­şi în eroa­re de şeful lor, care le-ar fi dat asi­gu­rări că debi­to­rii sunt agenţi eco­no­mici seri­oşi, iar afa­ce­rea este pro­fi­ta­bi­lă pen­tru ban­că dato­ri­tă dobân­zi­lor mari pe care le vor pri­mi după ram­bu­r­sa­rea cre­di­te­lor.

Pro­cu­ro­rii susţin că au mai obţi­nut pro­be prin care s-a demon­strat că incul­pa­tul a urmă­rit deghi­za­rea pro­ve­nienţei ili­ci­te a bani­lor, adi­că ascun­de­rea fap­tu­lui că mij­loa­ce­le finan­ci­a­re au fost sus­tra­se din BEM. Pen­tru aceas­ta, au fost efec­tu­a­te o serie de trans­fe­ruri de pe con­tu­ri­le unor com­pa­nii offsho­re pe alte­le, fapt ce îşi găseş­te con­fir­ma­re şi în răs­pun­su­ri­le la comi­si­i­le roga­to­rii expe­di­a­te de pro­cu­rori pes­te hota­re. În depo­zi­ţi­i­le sale ofe­ri­te în cadrul urmă­ri­rii pena­le, dar și ulte­ri­or, în cadrul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui Ilan Şor a refu­zat să recu­noas­că impli­ca­rea în sche­ma fra­u­du­loa­să, dând vina pe Vlad Filat şi Vea­ce­slav Pla­ton. Şor a susţi­nut că sche­ma a fost pusă la cale de fos­tul pre­mi­er Filat, care i l-a pre­zen­tat pe omul de afa­ceri Vea­ce­slav Pla­ton, cu rugă­min­tea de a-l aju­ta ca prin aces­te cre­di­te, dove­di­te ulte­ri­or fra­u­du­loa­se, să-şi rezol­ve pro­ble­me­le lega­te de stin­ge­rea unor dato­rii faţă de alte bănci din R. Mol­do­va. „Pro­cu­ro­rii con­si­de­ră însă că incul­pa­tul tre­bu­ie să răs­pun­dă penal în acest caz pen­tru spă­la­re de bani şi escro­che­rie în pro­porţii deo­se­bit de mari, infra­cţiuni care pre­văd o pedeap­să de până la 15 ani de închi­soa­re”, anu­nţa PG.